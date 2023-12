Carmo Dalla Vecchia segura a emoção em mensagem natalina para comunidade LGBTQIA+

A- A+

O ator Carmo Dalla Vecchia, de 52 anos, compartilhou uma mensagem natalina em suas redes sociais em que destacou a força de pessoas LGBTQIA+ no ano que passou.

— No final de ano, todo mundo só sabe lembrar do Papai Noel e de seus presentes, né? Mas todo mundo esquece das renas que estão ali na frente puxando o trenó. Todo mundo esquece dos viadinhos, das renas, dos bambis, dos alces — disse o ator em vídeo compartilhado no Instagram. — Então, este vídeo aqui é uma homenagem a todos eles que fizeram muita força este ano e que estiveram presentes nessa luta. Marca seu amigo viado aí!"

Durante a fala, é possível notar o ator se emocionando ao falar da "força" necessária para passar o ano. Na legenda da publicação, ele também escreveu: "Manda de Feliz Natal pro teu amigo que passou o ano fazendo força".

Pai de Pedro, da relação com João Emanuel Carneiro, Dalla Vecchia vem falando abertamente sobre sexualidade. Recentemente, em participação no podcast “Theorapia”, do ator Theodoro Cochrane, ele admitiu ter tido muitas namoradas antes de aceitar sua sexualidade.

