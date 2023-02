A- A+

eVENTO CarnaHot Folia promove ressaca no Carnaval neste sábado (4) Festa será realizada no Clube dos Oficiais, com pagode dos anos 1990, rock, frevo e MPB

O CarnaHot Folia - edição Festa da Ressaca - promete matar a saudade do Carnaval neste sábado (4), às 15h. A festa ocorre no Clube dos Oficiais, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife.

A ideia do evento é criar um clima “retrô”. Entre as atrações, está a banda Kid Camaleão, que toca clássicos da MPB com novas roupagens.

O Grupo Sem Nome traz para o evento um repertório recheado de pagode dos anos 1990. Já a Orquestra de Frevo do Babá deve fazer todo mundo “cair no passo” ao som do mais pernambucano dos ritmos.



Com a banda Retroback, o público vai conferir o rock das décadas de 1980 e 1990. Para completar o line-up, os DJ’s Galamba e Lion Man que vão tocar muito samba,soul, axé, brega, rock e pop dançante.

Serviço:

CarnaHot Folia

Neste sábado (4), às 15h

Clube dos Oficiais (Av. João de Barros, 357, Boa Vista)

Ingressos: R$ 40 (segundo lote)

Vendas de ingressos pelo Sympla, e de mesas pelo WhatsApp: (81) 99269-9695

