CARNAVAL 2026

Leve História para Casa: imagens de antigos carnavais estão à venda no Museu da Cidade do Recife

Fotografias da exposição "Junta Povo" estão à venda no espaço do Museu pelo valor de R$ 80

Imagens de carnavais antigos estão sendo comercializadas na loja do Museu da Cidade do Recife - Foto: Reprodução

O Carnaval de outrora em fotografias que rememoram a folia das décadas de 1940/1950, saudosas em preto e branco, estão disponíveis na loja do Museu da Cidade do Recife com o projeto "Leve História para Casa" - lançado em uma nova edição nesta quarta-feira (4).

Visitantes e turistas podem adquirir umas das 14 fotografias pelo valor de R$ 80 (valor unitário), todas oriundas da exposição "Junta Povo".

Os registros revelam a folia pelas ruas de Recife, e têm assinatura dos fotógrafos Mário de Carvalho e Severino Fragoso, entre outros.

 

Impressas em PCV (40cm X 40cm), as imagens seguem com informações sobre autoria, ano e local da foto, assim como numeração correspondente ao chamado negativo (original) que faz parte do acervo do Museu.

Vale ressaltar que as vendas do "Leve História para Casa" servirão para fomentar projetos do próprio Museu da Cidade do Recife.

SERVIÇO
Edição do projeto "Leve História para Casa", com fotografias de carnavais antigos
Onde: Loja do Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José
R$ 80 (por fotografia)
Informações: @museudacidadedorecife

Visitação de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h
 

