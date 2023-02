Carnaval 2023: maiô asa delta é febre entre famosas no primeiro dia de desfiles na Sapucaí; entenda

A- A+

Pode-se dizer que tudo começou lá no funk, com as cantoras usando maiôs e bodies mais cavado nas laterais. Anitta embarcou e o modismo foi crescendo, mas sempre disputando com outros looks durante o carnaval. Neste 2023, o modelo asa delta, que é mais cavado nas laterais e alonga a silhueta está onipresente. A própria Anitta usou um durante a passagem de seu trio em Salvador.

No Rio, tanto nos desfiles das escolas de samba quanto nos camarotes na Marquês de Sapucaí só eu ele. Deborah Secco fez sua fantasia para o camarote Quem/Globo lançando mão de um. Monique Evans, no primeiro dia da folia carioca na Passarela do Samba, também, look que ela definiu "velhinha tarada".

Madrinha de bateria da Unidos da Tijuca, fantasiada de cavalo marinho, a cantora Lexa foi de asa delta. Na Grande Rio, a funkeira Pocah, a atriz Monique Alfradique e a influencer Mileide Mihaile seguiram o mesmo passo.

Evelyn Machado, Rainha de Bateria da Mangueira, abriu os trabalhos no Rio com a adoção do maiô à frente da bateria. Em São Paulo, Sabrina Sato já tinha feito sua parte de dragão de São Jorge na Gaviões da Fiel.

