Carnaval 2024: Léo Santana exige cachê milionário e jatinhos para shows durante o feriado

Antes mesmo do Carnaval começar, o cantor Léo Santana já acumula uma lista de 15 shows marcados pelo Brasil. Dono do hit "Zona de Perigo", que dominou o feriano no ano passado, o baiano disputadíssimo cobra um cachê que pode chegar na casa dos sete dígitos, nesta época do ano.

De acordo com o portal UOL, o artista exigiu um pagamento de R$ 1 milhão para se apresentar no OBA Festival, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Além do cachê extravagante, o GG da Bahia também exigiu quatro jatinhos particulares para transportar toda a sua equipe até o local do show. No fim das contas, o contratante teve a despesa, apenas para o transporte de Léo, de R$ 400 mil.

O cantor, que passa o carnaval viajando pelo país, leva ao seu lado um grupo de 30 pessoas que o ajudam a fazer a apresentação acontecer. Nesse show em específico, todos eles viajam de Olinda, em Pernambuco, a São Paulo.

Muito requisitado, o cachê milionário de Léo tem uma justificativa. O maridão de Lore Improta é dono do hit do Carnaval 2023 "Zona de Perigo" e, esse ano, ele também está entre as mais tocadas no país com "Perna Bamba", parceria com a banda de pagode baiano Parangolé.

Bloco da Gold

No último dia 27, Leo Santana trouxe seu trio elétrico da Bahia para o Rio de Janeiro. Em sua estreia pelas ruas cariocas, cantor chegou a Primeiro de Março às 9h35 deste sábado, acompanhado por Ferrugem e Marvvila. No cortejo pela cidade, seguido por uma multidão, ele relembrou hits da carreira no Parangolé, como "Rebolation", e cantou seus últimos sucessos. Segundo a Riotur, o megabloco reuniu um público de cerca de 500 mil pessoas no pré-carnaval.

