Uma das festas prévias mais tradicionais de Pernambuco, o Baile Municipal do Recife completa 59 edições neste sábado (22) com programação à altura da data. Este ano, o baile presta homenagem a Marrom Brasileiro e Elba Ramalho, donos de hits e de vozes que são ‘a cara’ do Carnaval recifense. Ao todo, serão mais de 20 atrações maratonando sete horas ininterruptas de música.



A decoração do Classic Hall seguirá o conceito do Carnaval do Recife, assinado pela artista Andrea Tom e pelo fotógrafo Chico Barros, que se inspiraram no tema da festa em 2025: “Carnaval do Recife. É gente.”

Cicerones

As orquestras e seus maestros farão as vezes de anfitriões dos muitos artistas convidados. A abertura do 59º Baile Municipal ficará por conta da Orquestra Popular do Recife e do maestro Ademir, que contarão com a participação de Claudionor Germano, Nonô Germano e Edilza Ayres. Em seguida, a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, comandada pelo maestro Forró, convidará Laís Sena, Martins e Romero Ferro para participações especiais.



Já a SpockFrevo Orquestra encerra a noite do Baile Muncipal do Recife, tendo maestro Spock à frente das evoluções, e dividindo o palco com Marrom Brasileiro, Duda Beat, Elba Ramalho, Luiz Caldas, Nena Queiroga, Joyce Alane, entre tantos outros artistas.



Elba se apresentará com parte de sua banda, junto à orquestra de Spok, recebendo Almério e o baiano Luiz Caldas. “O Baile Municipal é um baile muito democrático. É um baile que junta toda a nossa cultura, que é riquíssima, e você é recebido pelos patrimônios vivos. E dentro do baile é muito frevo. O Carnaval de Recife é isso, um Carnaval de encontros”, afirmou a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale.



“A gente mostra o frescor dessa nova cena cultural cantando frevo junto com as nossas tradições de frevo, que são os nossos maestros. Então, é um baile de encontros”, finalizou a secretária.

Expectativa

“Minha expectativa está massa demais. Vamos prestar grandes homenagens para Marrom Brasileiro, Elba Ramalho e Abanadores do Arruda. E esse baile é o baile dos encontros, vai ser uma grande festa”, comentou maestro Forró.

Beneficiados

A renda do baile será destinada a instituições que atendem populações em vulnerabilidade: Centro Cultural Cambinda Estrela, Coque Conecta, Escola Comunitária de Música da Bomba do Hemetério, Centro de Educação Popular Mailde Araújo, Instituto Fênix - Recuperando Vidas e Associação Obras Sociais Padre Romeu da Fonte.

Programação

21h - Maestro Ademir Araújo & Orquestra Popular do Recife (1h10), Claudionor Germano, Nonô Germano, Edilza Ayres

22h10 - DJ

22h30 - Maestro Forró & Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Laís Sena, Romero Ferro, Martins

23h40 - DJ

00h00 - Spock Frevo Orquestra, Marrom Brasileiro, Duda Beat, Batutas, Elba Ramalho, Luiz Caldas, Almério, Nena Queiroga, Gustavo Travassos, Gerlane Lops, Isadora Melo, Joyce Alane, Flaira Ferro

03h50 - DJ



SERVIÇO

59º Baile Municipal do Recife

Quando: Sábado (22), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Olinda

Ingressos: R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa) nos sites Bilheteria Digital (quiosque no Shopping Recife), e Recife Ingressos (quiosque no RioMar); e nas lojas Esposende do RioMar e Tacaruna

Informações: (81) 3427-7501

