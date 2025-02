A- A+

CARNAVAL Carnaval 2025: todas as idades no 'Aurora dos Carnavais', no centro do Recife Desfile de blocos líricos marcou este domingo (16)

A expectativa pelos dias oficiais do Carnaval 2025 levou o público às ruas, neste domingo (16), para curtir o ‘Encontro de Blocos de Pau e acorda Aurora dos Carnavais’, que chega à 26ª edição. Crianças e adultos estiveram presentes no evento.

Os blocos saíram em cortejo da Avenida Mário Melo, em Santo Amaro, centro da cidade, com destino ao palco que fica próximo ao monumento ‘Tortura Nunca Mais’. É lá que acontece a concentração.

Os blocos participantes são: Verde Linho, Flor do Eucalipto, Magia Lírica, Das Flores, Flores do Capibaribe, Ilusões, Boêmios da Boa Vista, Com Você no Coração, Seresteiros de Salgadinho, Flores do Paulista, Utopia e Paixão, Amantes das Flores e Cordas e Retalhos.

A edição deste ano homenageia a historiadora e pesquisadora da cultura popular referência em frevo, Carmen Lélis, que ressaltou ter uma boa relação, há muito tempo, com os blocos carnavalescos e com o frevo.

“O frevo é patrimônio do Brasil e da humanidade e os blocos são elementos fundamentais e importantíssimos no nosso Carnaval. Para mim, essa homenagem é algo extremamente significativo e simbólico. O ‘Aurora dos Carnavais’ é uma relação de resistência do nosso Carnaval, da nossa forma de ser, de brincar. É a relação da vida com a arte”, comentou ela.

“Hoje é dia de aproveitar e matar a saudade desse Carnaval maravilhoso. Eu gosto quando vêm aqueles blocos organizados que passam e nós ficamos encantados com as fantasias”, celebrou a empresária Elisangela Melo, de 48 anos, que passou dois anos sem ir à folia. Melo saiu do bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

O aposentado Ramon Martins, 79, diz que não pode faltar o ‘Aurora dos Carnavais’. Ele, que saiu do Pina, Zona Sul, celebra mais um ano do evento e diz que esta é uma oportunidade de o público esbanjar amor, harmonia e paz.

“Eu amo o lirismo e o momento em que os blocos começam a desfilar. Aqui tem cultura bem profunda e que só traz emoções para o Carnaval. É lindo de se ver”, falou ele.

Pioneirismo

Entre os grupos mais antigos do ‘Aurora’ está o Bloco Lírico Cordas e Retalhos, que tem 50 integrantes e participa do movimento desde o primeiro desfile, em 2000. O fundador do bloco foi o poeta e compositor Romero Amorim (1938/2012). O vice-presidente do Cordas e Retalhos, Severino Vila Nova, frisa a importância que o encontro tem para a cultura local.

“Nós somos os pioneiros. Começou com três blocos: Cordas e Retalhos, das Flores e Flor da Vitória Régia. Este já não existe mais. Hoje, já são 25 blocos que vão se apresentar. O Cordas e Retalhos se sente honrado em participar durante todos estes anos. O ‘Aurora dos Carnavais’ é o maior encontro de blocos líricos do Estado. Agora em 2025, ele está, inclusive, estreando uma orquestra própria que é um sucesso”, disse.

Raquel Eduardo tem presença garantida nas prévias e em todo o Carnaval Pernambucano. Ela revelou à Folha de Pernambuco que decidiu conhecer todos os blocos locais e observa a dedicação dos integrantes em se preparar para a folia de Momo. Hoje, desfila no Cordas e Retalhos.

“Eles têm muita dedicação e amor. Labutam mesmo para chegar a esse dia, seja na compra dos materiais ou da construção. É tudo com muito carinho para que haja esse colorido que a gente vê hoje aqui. É o amor pela cultura pernambucana, pelo lirismo, amor e poesia. Eu participei do primeiro ano [do desfile]. Era uma tenda pequena, poucos blocos e a gente com aquele carinho”, declarou ela.

No momento em que os blocos líricos chegaram ao palco, foram recebidos pela Orquestra e Coral Aurora dos Carnavais, que cantou o Hino de Pernambuco em ritmo de frevo. O público aplaudiu e caiu no passo.

“Aqui, o encontro dos blocos líricos é o nosso maior foco. O ‘Aurora’ nunca pode ser esquecido. Nós preservamos a tradição de Romero Amorim”, contou Wena de Souza, que é coordenadora do encontro, há 13 anos.

Ainda nos primeiros minutos, o rei e a rainha do Carnaval do Recife da pessoa idosa, Clébio Marques, de 60 anos, e Terezinha Barros, de 67, se apresentaram ao som do frevo tradicional.

Ainda sobem ao palco do Aurora dos Carnavais, neste domingo, a Orquestra Edgar Moraes, Ed Carlos e Naara Santos.

