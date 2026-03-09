A- A+

Carnaval 2027: passaporte para três dias de desfiles na Sapucaí custa R$ 499 Vendas começam nesta segunda-feira (9). Compras poderão ser feitas na Ticketmaster

Menos de um mês depois de encerrados os desfiles do carnaval deste ano, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) decidiu colocar à venda os passaportes para o espetáculo do ano que vem.

As entradas estarão disponíveis a partir das 12h, na plataforma da Ticketmaster Brasil. O valor será de R$ 499, com quantidade limitada.

Como no ano passado, o pacote garante ingresso para os três dias de desfiles competitivos do Grupo Especial: domingo, segunda e terça-feira que, em 2027, acontecem nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro.

Os interessados poderão comprar lugares de arquibancadas especiais em todos os setores do Sambódromo, do 2 ao 8, além do 10 e do 11. O setor 9 costuma ser destinado aos pacotes turísticos.

Para garantir os passaportes, basta escolher o setor de preferência e seguir os procedimentos. A Liesa destaca que o passaporte é pessoal e intransferível. A Liga reforça que a compra deve ser realizada exclusivamente pelos canais oficiais e alerta que não vende ingressos por mensagens diretas, WhatsApp ou links enviados por terceiros. A orientação é que o público sempre confirme a autenticidade do endereço antes de concluir a compra, para evitar golpes.

O calendário do Rio Carnaval 2027 ainda conta com o Desfile das Escolas Mirins, com entrada gratuita no dia 12 de fevereiro e o Desfile das Campeãs, no dia 13 do mesmo mês, cujos preços serão divulgados em breve, assim como as informações e datas de vendas de ingressos avulsos. Também não foram definidas ainda as datas para vendas dos ingressos avulsos, cadeiras individuais e frisas.

