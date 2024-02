A- A+

AGENDA CULTURAL Carnaval acabou foi? Agenda do 'findi' no Recife e em Olinda tem uma tuia de folia; confere aí Para além do Carnaval, agenda cultural traz também exposições, teatro para os pequenos e estreias do cinema

Vamos combinar que em Pernambuco é bem difícil deixar o Carnaval e todo o colorido que lhe é peculiar ir embora… Até rolam tentativas de que 2024 finalmente comece e tal, mas pelo menos neste primeiro fim de semana pós folia, ainda tem (e muito) Frevo e afins para carnavalesco nenhum botar defeito.

Que tal celebrar em ritmo de clarins momescos o aniversário de 77 anos da Pitombeira, neste sábado (17), na companhia das orquestras do Avesso e Paranampuká? E o Camburão da Alegria no dia seguinte, lá 'pelas 'Olinda', tem como ignorar?

Mas, os fins de semana de Recife e RMR estão aí para atender a todos os gostos e bolsos, como sempre. Portanto, tem brega-funk gerando lá no Club Metrópole, no sábado, sob o comando de Metal & Cego.

E tem também forrobodó no domingo lá no espaço Nomalagueta, em Santo Amaro, Centro da cidade. Além de estreias no cinema, teatro para os pequenos e exposições em cartaz.

CINEMA

"Bob Marley: One Love"

Sinopse: O filme celebra a vida e a música de Bob Marley, um ícone que inspirou gerações através da sua mensagem de amor e união. Pela primeira vez nos cinemas, o público vai descobrir a poderosa história de superação de adversidades e a jornada por trás da sua música revolucionária

"Madame Teia"

Sinopse: Cassandra Webb é também conhecida pelo vulgo de Madame Teia, ela nasceu em Oregon. Ela é paralítica e mutante. A personagem tem precognição e telepatia. Ela também pode se transferir de onde está para o plano astral.

"Meu Amigo Robô"

Sinopse: Na cidade de Nova York dos anos 1980, Dog monta um robô para ser seu companheiro e eles se tornam melhores amigos. Em um passeio no Dia do Trabalho em Coney Island, as peças de metal do artefato enferrujam e ele não consegue mais se mover.



SHOWS E EVENTOS



Ai Que Saudades do Carnaval

Com Larissa Lisboa

Quando: Sexta-feira (16), 20h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @terra_cafebar



Ressaquinha de Carnaval

Com Orquestra Deko Prime e Banda

Quando: Sexta-feira (16), 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 15 no Sympla

Informações: @estelita.recife

Aniversário da Pitombeira

Com Orquestra do Avesso e Paranampuká

Quando: Sábado (17), 14h - concentração e 16h - cortejo

Onde: Sede da Pitombeira - Rua 27 de Janeiro, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8510-9996 // @turmadapitombeira

Contação de Histórias - "O Sapo Comilão"

Com Pontinho, contador de histórias

Quando: Sábado (17), 10h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292 B, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @livrariadojardim

Lollipoprock Party de Carnaval 2024

Com Gatunos, Platônica e Baile do Elion

Quando: Sábado (17), 20h

Onde: Downtown Pub (Zona Norte) - Rua Conselheiro Portela, 530, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: (81) 9 8954-2855 // @downtownpubzn

Batidão Retrô

Com Metal & Cego

Quando: Sábado (17),

Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Show de Yuri Sorokay

Quando: Sábado (17), a partir das 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - Rodovia PE 060, 3200, Garapu, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Forró no Malagueta

Com Janayna Pereira e discotecagem DJ Guga

Quando: Domingo (18), 17h

Onde: Nomalagueta - Rua Bernardo Guimaraes, Casa Verde, Santo Amaro

Ingressos R$ 20 no Sympla

Informações: @nomalagueta

Bloquinho do After

Com Banda Black Bambas e DJ Mago

Quando: Domingo (18), 16h

Onde: Chalé Bar Karaokê - Av. Norte, 5407, Casa Amarela

Ingressos R$ 15 no Sympla

Informações: @ochalebaroficial

Bloco do Me Confessando

Com MC Poze do Rodo

Quando: Domingo (18), 15h

Onde: Me Confessando Bar - Av. Centenário Alberto Santos Dumont, 315, Jordão

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: @botecodomeconfessando



Bloco Tcha e Tchou

Com Conde, Sheldon e Banda Sedutora, entre outras atrações

Quando: Domingo (18), 14h

Onde: Clube da Compesa - Rua Antonio Curado, 525, Engenho do Meio

Ingressos R$ 20 no site Bilheteria Digital

Informações: @clubedacompesa



Bloco Camburão da Alegria

Com Dany Myler e Banda Prakatá, entre outras atrações

Quando: Domingo (18), a partir das 10h

Onde: Praça 12 de Março, Olinda (concentração)

Acesso gratuito

TEATRO

Teatrinho de Fantoches

Quando: Sábado (17) - Dinossauros e Domingo (18) - Princesa e Bruxa, às 17h

Onde: Shopping Tacaruna (Rooftop) - Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Terreiro Trajetória

Solo de dança do bailarino João Lira

Quando: Sábado (17), 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 7,50 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

EXPOSIÇÕES

"O Maracatu de Baque Solto e Seus Guerreiros Fortalecendo a Identidade Cultural do Povo de Pernambuco"

Mostra celebra quatro décadas de carreira do artista plástico João Artur

Quando: até 29 de fevereiro,

Onde: Camará Shopping (Piso L1) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe

Acesso gratuito

Informações: @camarashopping

"Evoé! É Carnaval em Pernambuco"

Quando: até 17 de março

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Visitação de terça a sexta, das 9h à 17h // sábados e domingos, das 14h às 17h

Informações: @museudoestadope

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito ao museu na abertura da mostra, das 19h às 21h

Informações: (81) 3355-9500

Mostra Fotográfica "Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória"

Quando: até 29 de fevereiro

Onde: Fundaj - Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre), em Casa Forte

(Av. Dezessete de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

