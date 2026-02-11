A- A+

carnaval 2026 Carnaval: "Bendito Samba" marca retorno de Karynna Spinelli ao Marco Zero Além do palco principal da folia, cantora apresenta o espetáculo em Olinda e polos descentralizados

Karynna Spinelli chega ao Carnaval 2026 com um espetáculo que une celebração, memória e identidade cultural. Com o show "Bendito Samba", a artista pernambucana se apresenta no Marco Zero do Recife, em Olinda e em diversos polos descentralizados, marcando 15 anos desde sua primeira vez no principal palco da folia recifense.

Conhecida como a “Diva do Samba de Pernambuco”, Karynna iniciou a temporada carnavalesca na abertura oficial do Carnaval do Estado, durante o Festival Pernambuco Meu País, no Terminal Marítimo.

Agora, integra a programação do Tumaraca, que abre oficialmente o Carnaval do Recife nesta quinta-feira, ampliando a presença do samba na festa.

A agenda inclui dois momentos especiais no Marco Zero. No domingo de Carnaval, a cantora retorna ao palco acompanhada de convidados como Leyde do Banjo e Neris Rodrigues. Já na tradicional Noite do Samba, reforça a força do gênero dentro da programação oficial da cidade.

Na segunda-feira, o espetáculo segue para o polo da Linha do Tiro. O encerramento acontece na Quarta-feira de Cinzas, no Polo Xambá, em Olinda, ampliando o alcance do show para além do circuito central.

Samba com identidade pernambucana

"Bendito Samba" celebra reencontros, fé e resistência cultural. O repertório revisita diferentes fases da carreira de Karynna, incluindo canções do início de sua trajetória e faixas do projeto "A Jurema Fala".

Os arranjos incorporam elementos do maracatu e do afoxé, reforçando o sotaque afro-indígena que marca sua pesquisa musical.

O espetáculo também presta homenagem a Maurício Spinelli, irmão e primeiro produtor da artista, reunindo no palco nomes que fizeram parte de sua caminhada.

A banda é formada por Rubem França, Nego Henrique, Leila Chaves, Maurício César, Lucas Malungo, Artur Henrique, Paulão Percursa e Pedro Souza, com vocais de apoio de Kira e Vivyanne Spinelli.

No show do Marco Zero, a apresentação ganha ainda um corpo de baile composto por artistas de terreiro, ampliando o diálogo entre música, ancestralidade e expressão popular.

Veja também