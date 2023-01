A- A+

FOLIA Carnaval: Bloco Cê Rodou acontece neste domingo (29) com Silvana Salazar e Tuca Barros A festa será na Zona Sul do Recife

Os recifenses que amam um Carnaval já estão esquentando para a grande festa, que rola oficialmente em fevereiro. O Bloco Cê Rodou promete reunir os foliões na quarta edição da prévia, neste domingo (29), a partir das 16h, no Match Hall, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

A cantora Silvana Salazar vai esquentar o público com muita folia. Douglas Pegador, Tuca Barros, Rayssa Bacelar e Zena também estão entre as atrações da festa. Os ingressos antecipados custam R$ 40 e estão à venda no site Sympla e no PIX (81 98563.8099).



Serviço

Bloco Cê Rodou 2023

Data: domingo - 29 de janeiro de 2023

Hora: às 16h

Local: Match Hall (Av. Domingo Ferreira, 1950 - Boa Viagem)

Ingressos: R$ 40, à venda no site Sympla

Informações: 81. 99999-0116

