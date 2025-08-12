A- A+

carnaval 2026 Carnaval Boa Viagem 2026 terá João Gomes, Gusttavo Lima, Xand Avião e Timbalada; confira programação Festa será de 15 a 17 de fevereiro e já está com ingressos à venda

Começou hoje a pré-venda de ingressos para uma das principais festas privadas de Carnaval de Pernambuco. Com entradas a partir de R$ 690, por dia, a festa está com vendas abertas no Ticket Folia e no site do Carnaval Boa Viagem.

Oficialmente, o pernambucano entrou em contagem regressiva para o próximo Carnaval. Um das principais fetsas privadas do Recife, o Carnaval Boa Viagem, na Zona Sul da Capital, acontecerá nos dia s15, 16 e 17 de fevereiro, na Arena Boa Viagem.

Este é o 7º ano da festa, que vai oferecer open bar e um line-up diversificado.

Com o tema "Na Praia é Melhor", o Carnaval Boa Viagem 2026 contará com nomes como Jorge & Mateus, Luan Santana, Wesley Safadão, Saulo Fernandes e Gusttavo Lima.

Programação

completa

Domingo (15/02) - Jorge & Mateus, Luan Santana, Henry Freitas, Sorriso Maroto, João Gomes + Alceu Valença e Banda Eva

Segunda-feira (16/02) - Wesley Safadão, Xand Avião, Natanzinho Lima, Matheus & Kauan, Timbalada e Eric Land

Terça-feira (17/02) - Gusttavo Lima, Nattan, Saulo Fernandes, Alok, Felipe Amorim e Jonas Esticado

