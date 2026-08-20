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CARNAVAL 2027

Carnaval Boa Viagem: João Gomes, Safadão e Thiaguinho estão entre as atrações; veja programação

Festa na Zona Sul acontece entre os dias 7 e 9 de fevereiro; ingressos disponíveis no site do evento

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João Gomes, Safadão e Thiaguinho estão entre as atrações do Carnaval de Boa Viagem 2027João Gomes, Safadão e Thiaguinho estão entre as atrações do Carnaval de Boa Viagem 2027 - Foto: João Gomes (Prefeitura de Caruaru/Divulgação) // Safadfão (Agência Hangout//Divulgação) e Thiaguinho (Wesley D'Almeida/PCR)

A "saudade que já não mata a gente", aquela do fevereiro de folia pelas bandas de Recife, começa a ser amenizada em pleno mês de agosto com as programações carnavalescas que começam a anunciar seus line-ups, a exemplo do Carnaval Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

Marcado para os dias 7, 8 e 9 de fevereiro, na Arena Boa Viagem, a festa em 2027 vai contar com nomes como João Gomes, Jorge e Mateus, Wesley Safadão e Thiaguinho, entre outros.

 

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Em sua 8ª edição, o evento já integra o calendário momesco da capital pernambucana, inclusive se destacando pela estrutura oferecida ao folião e experiências que incluem desde espaços de beleza a open bar, praça de alimentação, áreas de convivências e customização de abadás.

Os ingressos para a festa podem ser adquiridos com valores a partir de R$ 780 (segundo lote), disponíveis no site do evento.

PROGRAMAÇÃO

Domingo, 7 de fevereiro: Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, João Gomes, Henry Freitas, Léo Foguete e Timbalada

Segunda, 8 de fevereiro: Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Zé Neto & Cristiano, Rey Vaqueiro e Thiaguinho

Terça, 9 de fevereiro: Xand Avião, Nattan, Zé Vaqueiro, Dennis, Panda e Banda Eva

SERVIÇO
Carnaval de Boa Viagem
Quando: de 7 a 9 de fevereiro de 2027
Onde: Arena Boa Viagem
Ingressos a partir de R$ 780 no site www.carnavalboaviagem.com.br
Informações: @carnavalboaviagem

 

 


 

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