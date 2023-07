A- A+

MÚSICA "Carnaval Chanson": banda Eddie faz audição de novo disco no Paço do Frevo Audição para o público acontece nesta quinta-feira (6) e antecede data de lançamento do décimo álbum de carreira, marcado para o próximo dia 11 de julho

Que o frevo é atemporal, flui em qualquer tempo e lugar, não é novidade para quem tem o gênero - pernambucano, aliás - impregnado na veia e externado a cada fevereiro, quando os clarins momescos oficializam a sua imponência para os dias de Carnaval.



Mas as declarações de amor ao sobe e desce das ladeiras olindenses e/ou à vibe nostálgica que alumia o Bairro do Recife podem (e devem) ganhar novos realces de quando em vez, tal qual o "Carnaval Chanson" da banda Eddie, que lança na próxima terça-feira, 11 de julho, nas plataformas digitais, o primeiro disco de 'não inéditas'. Antes disso, precisamente logo mais às 18h no Paço do Frevo, as 13 faixas do álbum serão apresentadas em sessão especial de audição aberta ao público, sob o comando do DJ Urêa e Fabio Trummer.





Clássicos revisitados

Do "Frevo nº 1" de Antônio Maria a "É de Fazer Chorar" de Luiz Bandeira, a trilha sonora da folia também traz Capiba, Alceu, Moraes Moreira e outros nomes relevantes da sonoridade mais potente e pernambucana que há, desdobrada pelo grupo - formado por Fabio Trummer, Alexandre Urêa, Roberto Meira, Ricardo Meira, André Guedes e Samuel Mota, com Isaar e Karina Buhr incrementando o trabalho em vozes, além da Orquestra de Frevo do Babá, no sax, trompete e trombone.

Capa do disco de "Carnaval Chanson", da banda Eddir | Crédito: Divulgação

Como décimo disco de uma carreira iniciada há pouco mais de três décadas, "Carnaval Chanson" - produzido por Fabio Trummer e Samuel Mota e gravado nos estúdios Fruta Pão Records (Olinda) e Zarabatana Records (Brasília) - é para ser ouvido (e sentido) em quaisquer turnos do dia, de casa ou da rua, voltando desta para aquela ou saindo daquela para os arredores em festa, possibilidades ofertadas pela alternância fluida entre o lirismo, a ligeireza e a rebeldia de faixas como "Pra Tirar Coco" - canção assinada por Hamilton Oliveira e Messias Holanda e que, inquestionavelmente, cabe em qualquer ritmo ou circunstância.

Deixa o frevo rolar

O lance, portanto, é deixar o frevo rolar, cair no passo (da Eddie) e assim gozar a vida e o frevo na plenitude dos "Batutas de São José" (João Santiago), do "Chapéu de Sol Aberto" (Capiba) do "O Homem da Meia-Noite" (Alceu Valença/Carlos Fernando da Silva) ou do "Hino do Ceroula" (Milton Bezerra de Alencar).

Crédito: Clara Gouveia

Nesse ínterim entre os tempos de 'não-Carnaval' vale também degustar de "Casa Amarela" (Moraes Moreira), "Máscara Negra" (Hildebrando Pereira Mattos e José Flores de Jesus) e dos hinos "do Cariri", "do Segurucu" (Iberê Caldas Souza Leão) e "Segura a Coisa" (Miúcha), em um Recife que de fevereiro a fevereiro segue acordado, dando bom dia, com o povo nas ruas, nas pontes, praças, se amando e se encontrando com alegria - graças ao eterno gingado de frevo, ciranda, baião e da banda Eddie. É de fazer chorar. Viva o Recife!

Serviço

Lançamento de “Carnaval Chanson”, álbum da Eddie

Quando: 11 de julho nas plataformas digitais (pré-save)

Audição do disco: nesta quinta-feira (6), às 18h, no Paço do Frevo (Rua da Guia, s/n, Bairro do Recife)

Acesso gratuito

