Carnaval de Pernambuco será tema da Escola Inocentes de Belford Roxo em 2026

O Carnaval de Pernambuco vai brilhar na Marquês de Sapucaí em 2026. A escola de samba Inocentes de Belford Roxo anunciou, em suas redes sociais, nesta terça (18), que a festa pernambucana será o tema da agremiação no desfile do próximo ano.

No anúncio, a agremiação destaca Pernambuco como primeiro grande centro econômico brasileiro, assim como estado nascedouro do frevo e dos famosos bonecos gigantes de Olinda.

“O primeiro núcleo econômico do Brasil, que se destacou na exploração do pau-brasil e foi a primeira parte do país que a cultura canavieira se desenvolveu efetivamente. É um dos centros culturais mais importante do país, que deu origem ao primeiro folguedo, ao frevo, que surgiu no final do século XIX, mas desde 2012 é do mundo inteiro, pois a UNESCO o considerou Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e os famosos bonecos de Olinda que hoje arrastam multidões pelas ruas de Recife”, diz o post da Inocentes de Belford Roxo.