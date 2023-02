A- A+

Carnaval 2023 Carnaval do Parador tem Silva, Duda Beat, Luisa Sonza, Glória Groove, Nação Zumbi e outras atrações Os ingressos estão à venda nas lojas Nagem e online através do site Bilheteria Digital

O Camarote Parador oferece programação eclética no Carnaval 2023, no Bairro do Recife, do domingo (19) a terça-feira (21) de Carnaval. Com shows de artistas como Silva, Duda Beat, Nação Zumbi, Glória Groove, Luisa Sonza, Marcelo Falcão, o "Camarote Parador" contará com serviço open bar (whisky, gin, vodca, cerveja, refrigerante e água).

No domingo (19), sobem ao palco Nação Zumbi, Marcelo Falcão, Mestre Ambrósio, Academia da Berlinda, Àttoxxá e Dj 440. Na segunda-feira (20), será a vez de celebrar a música pop com os shows de Gloria Groove, Luísa Sonza, Urias, Thiago Pantaleão, a cantora de brega Tayara Andreza e os DJs Babaioff & Marcello H.



Encerrando a programação, na terça-feira de Carnaval (21), Silva, Duda Beat, Matuê, Banda Eddie, Carol Biazin e o Dj 440, da Terça do Vinil.

Os ingressos estão à venda nas lojas Nagem e online através do site Bilheteria Digital e custam R$ 230 (domingo), R$ 330 (segunda-feira) e R$ 310 (terça-feira).

Serviço:

Carnaval Parador 2023

De domingo (19) a terça-feira (21)

Local: Camarote Parador (Av. Alfredo Lisboa, 05, Bairro do Recife)

Ingressos à venda nas lojas Nagem e online através do site Bilheteria Digital

Veja também

Carnaval 2023 Galo Paradise terá shows de Avine Vinny, Mari Fernandez, Xand Avião e Tarcísio do Acordeon