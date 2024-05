A- A+

CALENDÁRIO Carnaval do Rio terá três dias de desfiles oficiais a partir do ano que vem Plenária da Liesa decide que domingo, segunda e terça serão os dias das apresentações de 2025 em diante; as notas dos julgadores passarão a ser fechadas ao final de cada dia

Os desfiles do Grupo Especial das escolas de samba do Rio, no Sambódromo carioca, agora terão mais um dia. Além dos tradicionais domingo e segunda-feira de carnaval, a terça-feira entrou para o calendário da folia das avenidas. A decisão da nova divisão de datas foi tomada nesta segunda-feira, em plenária na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

A nova configuração, que já vai valer para 2025, será com quatro escolas se apresentando em cada dia. Além da decisão, outra novidade é que as notas dos julgadores passarão a ser fechadas ao final de cada dia.

A Unidos de Padre Miguel, atual campeã da Série Ouro, vai abrir o domingo, em 2 de março do próximo ano, com a Unidos da Tijuca, 11ª colocada do Grupo Especial no ano anterior, iniciando a segunda-feira, 3 de março, e a Mocidade, 10ª de 2024, abrindo a terça. As demais serão divididas em trincas, com a ordem sendo definida no sorteio do próximo dia 23, na Cidade do Samba.

— Dentro dessa iniciativa, queremos viabilizar uma redução no preço das arquibancadas, com o objetivo de tornar os ingressos ainda mais acessíveis. Também vamos proporcionar que mais pessoas estejam no Sambódromo em dias diferentes — afirma o presidente da Liesa, Gabriel David.

Segundo a Liesa, o grande espetáculo ainda terá “ainda mais atrativos, com novidades que garantam a presença do público na Sapucaí após o encerramento de cada dia, até o amanhecer”. Ainda não foi definido quais serão os atrativos.

Com a alteração do Grupo Especial, os desfiles mirins serão em um novo dia da semana, que ainda não foi definido.

O Desfile das Campeãs se mantém no sábado, próximo dia 8 de março, com as seis primeiras colocadas de 2024 festejando o resultado.

Veja também

SHOW Projeto Seis e Meia: Waldonys se apresenta sexta (10), no Teatro do Parque