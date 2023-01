Carnaval do Shopping Carpina oferece bloquinho infantil e oficinas criativas

A- A+

Para oferecer opções de atividades de lazer para a criançada no Carnaval, o Shopping Carpina, na Mata Norte pernambucana, vai realizar o evento gratuito "Estação da Alegria" com oficinas gratuitas para crianças e ainda desfile carnavalesco de bloquinho infantil. Todas as atrações acontecerão na praça de alimentação.

Na programação, haverá dois finais de semana de oficinas criativas de máscaras de carnaval, estandarte e colar havaiano. As atividades irão acontecer sempre às 14h, entre os dias 4, 5, 11 e 12 de fevereiro. Não é necessário fazer inscrição. Podem participar crianças de 2 a 12 anos, os menores de 6 anos devem ser acompanhados dos pais ou responsáveis. Os materiais das oficinas serão fornecidos pela organização do evento.

“É com muito entusiasmo que anunciamos mais um mês de programação gratuita para as foliãs e foliões da Mata Norte, a Estação da Alegria que chega com muito frevo no pé, oficinas infantis e atrações para não deixar ninguém parado. Para finalizar o mês de fevereiro com chave de ouro teremos o bloquinho infantil, onde esperamos toda criançada fantasiada para curtir a programação repleta de magia, diversão e folia”, declara Natália Varella, assistente de Marketing do Shopping Carpina.

No sábado (25), tem desfile do ‘Bloquinho Infantil’, com participação da orquestra Itaíba Frevo, a partir das 15h.

Serviço:

Bloquinho Infantil e Oficinas Criativas vão movimentar Carnaval do Shopping Carpina

Quanto: gratuito

Onde: Rodovia PE-041, KM 02, Bairro Novo, Carpina-PE

Quando: sábado (04), domingo (05), sábado (11), domingo (12) e sábado (25)

Horário: 14h às 18h (oficinas) | 15h às 17h (Bloquinho Infantil).

