A- A+

Carnaval Carnaval do Shopping Patteo terá shows gratuitos e transfer para Olinda e Recife Antigo Bailinho infantil com recreação e orquestra de frevo também promete animar os foliões

A alegria do Carnaval toma conta do Shopping Patteo Olinda a partir do dia 5 de fevereiro. Serão nove dias de festa, com shows gratuitos de grandes nomes da música pernambucana e bailinho infantil na Praça de Eventos do centro de compras, localizada no piso térreo. Apresentações escolares também vão animar os foliões.

A festa começa na segunda-feira (5), com show de Almir Rouche. Já na terça-feira (6), é a vez de Gerlane Lops apresentar os seus sucessos na Praça de Eventos. Na quarta-feira (7), Maestro Spok leva o melhor do Carnaval para os clientes do centro de compras, seguido de Marrom Brasileiro, que se apresenta na quinta-feira (08).

Fechando a semana pré-carnavalesca, Nena Queiroga e Ed Carlos animam o palco do Shopping Patteo Olinda na sexta-feira (09). Todas as apresentações terão início às 20h, com show de abertura da banda Patteo Folia a partir das 19h.

Nos dias de Carnaval, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, o Bailinho do Patteo vai fazer a festa da criançada, sempre a partir das 15h, com recreação, apresentação de orquestra de frevo e DJ, também na Praça de Eventos. E entre os dias 8 e 9 de fevereiro, escolas de Olinda e região se apresentam para o público do centro de compras das 13h às 18h.

Confira a programação completa:



• 05/02 (segunda): 19h - Banda Patteo Folia | 20h - Almir Rouche;

• 06/02 (terça): 19h - Banda Patteo Folia | 20h - Gerlane Lops;

• 07/02 (quarta): 19h - Banda Patteo Folia | 20h - Maestro Spok;

• 08/02 (quinta): 19h - Banda Patteo Folia | 20h - Marrom Brasileiro;

• 09/02 (sexta): 19h - Banda Patteo Folia | 20h - Nena Queiroga e Ed Carlos;

• 10/02 (sábado): 15h – Bailinho do Patteo (Recreação, Orquestra e DJ);

• 11/02 (domingo): 15h – Bailinho do Patteo (Recreação, Orquestra e DJ);

• 12/02 (segunda): 15h – Bailinho do Patteo (Recreação, Orquestra e DJ);

• 13/02 (terça): 15h – Bailinho do Patteo (Recreação, Orquestra e DJ);

Horário de funcionamento - Durante o período de Carnaval, o Shopping Patteo Olinda vai funcionar em horário especial. No sábado, 10 de fevereiro, todas as operações abrem das 9h às 19h. De domingo a terça-feira, 11 a 13 de fevereiro, o funcionamento será das 12h às 20h. E na quarta-feira, 14 de fevereiro, o horário será das 12h às 22h. Cinépolis, Smart Fit, Base Crossfit e demais operações de serviços funcionam conforme programação própria.

Espaço de Cultura Popular - Para homenagear os principais blocos carnavalescos de Olinda, o Espaço de Cultura Popular, localizado no piso L2 do Shopping Patteo, conta com a venda de diversos itens temáticos como adereços, fantasias e camisas do Galo da Madrugada, Eu Acho é Pouco, Macuca, Clube Elefante, Cariri Olindense, Trinca de Ás e Minhocão.

E entre os dias 1 e 5 de fevereiro, a loja será o ponto de retirada de kits para o Day Use “Casa de Vô”, em Olinda, com customização de abadá gratuita exclusivamente para quem retirar o kit no local. O Espaço de Cultura Popular funciona diariamente, de segunda a sábado das 11h às 20h e domingo das 12h às 20h.

Espaço Afetivo Homem da Meia-Noite - Pelo terceiro ano consecutivo, o Shopping Patteo Olinda recebe o Espaço Afetivo Homem da Meia-Noite, no piso L2, sendo uma loja inteira dedicada ao Gigante mais amado do Brasil. No espaço, os clientes podem adquirir produtos que valorizam, difundem e fortalecem a história do Calunga. O horário de funcionamento da loja é de segunda a sábado, das 11h às 20h, e nos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Casa de Seu Antônio Olinda - Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, o Shopping Patteo será o ponto de chegada e partida do transfer para a Casa de Seu Antônio, camarote localizado na cidade alta de Olinda. O embarque e desembarque será realizado no piso térreo, na entrada principal do centro de compras. O embarque acontecerá das 08h30 às 11h30 e o desembarque das 15h30 às 17h30. O transfer será gratuito para os clientes que adquiriram o ingresso para o camarote.



Expresso CONORTE – Para maior comodidade dos clientes do Shopping Patteo, haverá, durante o Carnaval, um transporte exclusivo da CONORTE com destino ao Cais do Apolo, no Recife Antigo, com saída e retorno para o centro de compras (Shopping Patteo – Recife Antigo). Os ônibus sairão da Rua Carmelita Muniz de Araújo e os tickets podem ser adquiridos no piso térreo, pelo valor de R$15,00 (ida e volta). As saídas acontecerão a cada 10 minutos no sábado, das 17h às 5h, e de domingo até a terça-feira, das 15h às 5h.

Veja também

BBB 24 Após shows no "BBB 24", artistas crescem mais 200% em buscas por perfis no Spotify