A- A+

CARNAVAL 2023 "Carnaval do Sítio" promete trazer folia segura, comida regional e músicas carnavalescas Espaço localizado no Sítio de Seu Reis funcionará nos quatro dias de folia com shows, gastronomia e drinques

“Carnaval do Sítio”, espaço montado pela Produtora Aurora Musical na Praça do Carmo, localizado na área conhecida como Sítio de Seu Reis, oferece drinques, comidas com toque pernambucano, assinadas pelo chef Yuri Machado, do restaurante Ca-já, e uma grade de shows durante o Carnaval.

Do Sábado de Zé Pereira à Terça-Feira Gorda, a casa vai oferecer day use com tudo que o folião precisa para curtir o melhor da festa a 200 metros do principal palco de Olinda. Nesta edição, a casa presta homenagem ao fotógrafo Xirumba,

“A ideia é ter um espaço para dar uma relaxada, recuperar as energias, enquanto se passa o dia em Olinda, de uma maneira confortável”, afirma o produtor e um dos idealizadores, Félix Aureliano.

Programação

O evento vai começar cedo no “Carnaval do Sítio” nos quatro dias de folia. Às 10h do sábado (18), o DJ Juniovéi inicia o seu show, mandando ver nos remixes com referências a artistas que povoam a cena nacional, da tropicália ao samba, passando pelo manguebeat e o brega pernambucano.

Ao meio-dia, o frevo toma conta do espaço, com a Orquestra de Frevo do Babá. Com a experiência de 25 anos divulgando o ritmo tradicional pernambucano, a orquestra apresenta o seu primeiro disco, ‘Traditio Frevo Olinda’, composto por 14 faixas.



No repertório, estão desde os hinos mais conhecidos da folia olindense (Cariri, Elefante de Olinda, Pitombeira e Ceroula, entre outros) a composições menos difundidas, mas entoadas pelas ruas da Cidade Alta, a exemplo de Hino do Bloco Segurucu e do Hino do Dez de Xarque e Uma Latinha.

A cada dia, o Carnaval do Sítio receberá convidados especiais para “tocar fogo na massa”. No sábado o grupo Ska Maria Pastora apresenta o projeto ‘Skafrevando’, ao lado de Magrão. No domingo, será a vez de Gustavo da Lua e Gilú Amaral. Na segunda, Alexandre Urêa, e para encerrar, na terça-feira, tem Roger Man e Lala K..

Comidinhas

Para os petiscos, no estilo da gastronomia contemporânea equilibrada com pratos regionais do restaurante Cá-Já, o chef Yuri Machado prepara seus Bolinhos de Siri, espetinho, sanduíche Coralhaço e pizza, com opções veggies (exceto os bolinhos).

Homenagem

O homenageado deste ano é Arlindo de Souza Amorim, mais conhecido como Xirumba, famoso pela sua história com a arte no Nordeste, retratando temas como o Carnaval de Olinda e colaborando com a TV Viva. Autor do livro ‘Deu Praia e mais dois prontos para impressão – Com Gosto de Areia e Os Sertões do Juro Que Vi’ – Xirumba é internacionalmente reconhecido através de suas exposições realizadas no Recife, em Olinda, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Paris, Cidade do México, Guadalajara, Santiago de Cuba e Valência. Também ficou conhecido por distribuir suas fotos em cartões-postais, mantendo seu trabalho sempre em circulação pelo mundo.

Serviço:

Carnaval do Sítio

Quando: sábado (18), a partir das 10h

Onde: R. Dom Pedro Roser, 190, Carmo, Olinda

Ingressos: R$ 100 (1º lote). Os primeiros 250 a adquirirem o ingresso, ganham entradas para a quinta e sexta-feiras da semana pré-Carnaval. E, a cada dia, as primeiras 250 pessoas a adquirirem o ingresso ganham dois chopps e dois pacotes de amendoim;

Veja também

Mata Norte Carnaval do Shopping Carpina oferece bloquinho infantil e oficinas criativas