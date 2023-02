Carnaval em casa? Confira lista de filmes e séries para você maratonar

A- A+

Após dois anos sem Carnaval, Pernambuco se prepara para jogar seus blocos nas ruas. Apesar da expectativa para os festejos, há quem opte por aproveitar a semana carnavalesca em casa. Para os que se encaixam nessa descrição ou que tenham reservado alguns dias para foliar e outros para descansar, o portal da Folha de Pernambuco preparou uma lista de filmes e séries para maratonar. Confira.

Romance

Se a ideia é chamar o contatinho para “assistir um filme em casa”, comédia romântica é sempre um coringa. Recentemente, a Netflix lançou o longa-metragem “Na Sua Casa ou Na Minha”, estrelado por Reese Witherspoon (Big Little Lies) e Ashton Kutcher (Efeito Borboleta).

O enredo tem como foco dois melhores amigos (Witherspoon e Kutcher) que vivem em lados opostos da cidade. Mas após decidirem trocar de casa um com o outro por uma semana para testar novas experiências em suas vidas, algo novo nasce nessa relação.

Nesta mesma pegada, a série espanhola “Apaixonada Outra Vez”, no mesmo streaming, tem uma temporada e conta a história do romance entre Irene (Georgina Amorós) e Julio (Franco Masini) desde a faculdade até a vida adulta – com alguns tropeços pelo caminho.

Oscar 2023

Vale lembrar que os primeiros meses do ano são marcados pelas celebrações de Melhores do Ano nas premiações internacionais. Para riscar da lista os indicados do Oscar 2023, a boa pedida é “Elvis”, disponível na HBO Max, e “Pinóquio de Guillermo Del Toro”, na Netflix.

“Elvis” recebeu oito indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para o protagonista Austin Butler, além de Melhor Fotografia, Direção de Arte e Figurino. O filme narra os percalços da carreira de um dos maiores nomes da música, com a atuação dominante de Butler.

A clássica história do boneco de madeira que mente ganha uma nova interpretação na direção de Guillermo Del Toro (A Forma da Água). “Pinóquio” recebeu uma indicação na categoria de Melhor Filme de Animação, trazendo um enredo que equilibra comédia e drama na medida certa, sem deixar de emocionar.

Para passar nervoso

Quem curte narrativas de tirar o fôlego, “A Queda” estreou nos cinemas em 2022 e atualmente está para alugar na Prime Video. No longa, as amigas Becky e Hunter são duas jovens aventureiras que testam os limites do perigo escalando lugares difíceis. Mas após subir mais de 600 metros até o topo de uma torre de rádio abandonada, elas acabam presas e sem comunicação com o mundo. Com uma fotografia intensa de causar vertigem nos telespectadores, as garotas tentam sobreviver à falta de suprimentos, sol, chuva e outros obstáculos.

Também vale dar uma chance para o terror espanhol “Piggy”, disponível na Paramount+. A história apresenta Sara (Laura Galán), uma adolescente que sofre bullying na escola por ser considerada acima do peso. Certa vez, enquanto tentava escapar de suas agressoras, ela é testemunha do sequestro de uma das meninas que a maltratava. Para a protagonista, fica o dilema: ajudar a menina e contar a verdade ou se vingar e proteger o segredo do sequestrador?

Episódios curtos

Um dos grandes atrativos do público são as séries que possuem episódios entre 20 e 30 minutos de duração. Neste contexto, sugerimos duas produções que cumprem o papel de entreter, despertando a vontade de maratonar tudo de uma vez: As séries “O Paciente” e “Only Murders in the Building”, ambas disponíveis na Star+.

A primeira mistura drama e suspense, contando a história de um terapeuta, interpretado por Steve Carrel (The Morning Show), que está de luto após perder sua esposa. Ele é feito prisioneiro por um paciente que acaba de entrar entrada em seu consultório, revelando ser um serial killer.

A segunda é uma comédia leve com tons de investigação. O trio de vizinhos Charles, Oliver e Mabel (Steve Martin, Martin Short e Selena) descobre que alguém foi assassinado no prédio em que moram e resolvem se unir para descobrir o culpado. A produção foi indicada ao Emmy e reconhecida com algumas estatuetas. A terceira temporada está confirmada e contará com Meryl Streep no elenco.

Veja também

CARNAVAL 2023 O Bloco do ArTesão sai para a folia nesta sexta-feira (17); confira horário