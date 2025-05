Lula sanciona lei que reconhece Carnaval de Pernambuco como manifestação da cultura nacional

A- A+

O Carnaval de Pernambuco agora é oficialmente uma manifestação da cultura nacional. A lei que reconhece a festa como patrimônio vivo da cultura brasileira foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (22).

Com a legislação, o governo federal garante ao Carnaval vivido nas ladeiras de Olinda, nas ruas do Bairro do Recife e em cada agremiação espalhada pelo Estado preservação e promoção.

O reconhecimento, segundo o Ministério do Turismo (MTur), engloba expressões icônicas do Carnaval pernambucano, como o frevo, o maracatu, o caboclinho e outras tradições que fazem da festa um espetáculo único, carregado de história, resistência e identidade popular.

Leia também • Senado aprova Lei que integra a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém como Patrimônio Imaterial

O status de patrimônio confere à folia pernambucana respaldo legal, fortalecendo iniciativas de fomento à cultura regional.

Uma manifestação da cultura nacional é uma expressão cultural reconhecida pelo governo brasileiro como um patrimônio importante da identidade do País.

A lei nº 15.137 foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União (DOU).

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou a importância do reconhecimento para o fortalecimento do turismo cultural no país.

Segundo ele, "a valorização da nossa cultura, nossos ritmos e nossa história é estratégica para marcarmos o Brasil como um país plural que atrai, a cada ano, mais visitantes do mundo todo".

Em 2025, segundo dados do MTur, o Carnaval de Pernambuco atraiu mais de 2,3 milhões de turistas e gerou uma movimentação econômica de cerca de R$ 3,3 bilhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

O projeto que deu origem à lei que torna o Carnaval de Pernambuco manifestação da cultura nacional é de autoria da senadora Teresa Leitão (PT-PE).

Veja também