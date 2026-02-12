A- A+

carnaval 2026 Carnaval na tela: confira dicas para maratonar no streaming durante a folia momesca Muitas estreias nos próximos dias e o comentado "O Morro dos Ventos Uivantes" no cinema

Enquanto os blocos e o frevo tomam as ruas de Recife e Olinda, fevereiro também reserva uma programação generosa para quem prefere atravessar o Carnaval longe da multidão, seja por escolha, cansaço ou simples vontade de ficar em casa.



Entre estreias aguardadas para os próximos dias (incluindo após a folia momesca), retornos de séries populares e alguns títulos de peso no cinema, o mês oferece boas opções para transformar o feriado em maratona diante da tela.



Na Netflix, o mês é marcado pelo retorno de um dos fenômenos da plataforma. No dia 26, chega a segunda parte da quarta temporada de “Bridgerton”, aprofundando os conflitos amorosos e sociais da elite londrina.

A HBO Max também reforça sua programação com “Heated Rivalry”, que estreia em 13 de fevereiro. Já no cinema, a estreia de “O Morro dos Ventos Uivantes” e “Pânico 7”, promete história para todos os gostos. Confira nossa seleção:

Netflix

"Casamento às Cegas" - Já disponível (reality show)

"Bridgerton" (temporada 4, parte 2) - Estrieia em 26 de fevereiro (série)

AppleTV+

"Sorry, Baby" - Já disponível (filme)

"A Última Coisa Que Ele Me Falou" (temporada 2) - 20 de fevereiro (série)

Prime Video

"56 Dias" - Estreia em 18 de fevereiro (série)

"Man on the Run" - Estreia em 27 de fevereiro (documentário)

HBO Max

"Heated Rivalry" é novidade no HBO Max. Foto: Divulgação

"Heated Rivalry" - Estreia em 13 de fevereiro (série)

"Como Água Para Chocolate" (temporada 2) - Estreia em 15 de fevereiro (série)

Disney+

"Paradise" (temporada 2) - 23/02 (estreia dos três primeiros episódios; em seguida, estreia de um novo episódio a cada segunda-feira)

No cinema

"O Morro dos Ventos Uivantes" - Em cartaz, veja trailer aqui



Pós-Carnaval: a franquia de terror "Pânico" chega aos cinemas em sua sétima edição. Foto: Divulgação

"Pânico 7" - Estreia em 26 de fevereiro

