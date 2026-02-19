A- A+

AGENDA CULTURAL 'Drilha' de João Gomes e exposições no Paço do Frevo são opções do fim de semana; confira Primeiro fim de semana após Carnaval em Pernambuco, é de folia em Recife e Olinda e também de forrobodó

Daqui a pouco mais de 300 dias vai ser Carnaval de novo em Pernambuco. Mas, enquanto os dias oficiais da folia de 2027 não chegam, o frevo segue em seu reinado por Recife e Olinda, em festas diversas que testam a disposição do folião - e também em exposições no Paço do Frevo, Bairro do Recife.



Mas, o 'findi' chega com o primeiro 'esquenta' para os festejos juninos na "Drilha de João Gomes", o forrobodó será na Rua da Aurora, neste domingo (22), levado pelo artista pernambucano e por convidados - e a promessa dos primeiros passos na base do 'dois pra lá, dois pra cá'.



Bora?

SHOWS E EVENTOS

Hora do Frevo, com o Maestro Risonaldo

Quando: Sexta (20), `2h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Ressaca de Carnaval

Quando: Sexta (20), às 22h

Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos grátis (limitados) ou a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Let's Go Indies

Quando: Sexta (20), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Guaiamum Treloso - Ressaca de Carnaval

Com Ave Sangria e Mestre Anderson Miguel entre as atrações

Quando: Sábado (21), às 19h

Onde: Guaiamum Treloso - Rua Dois Irmãos, 223, Apipucos, Recife

Ingressos gratuito via Shotgun

Informações: @guaiamumtrelosorural

Bololô de Carnaval

Quando: Sábado (21), a partir das 10h

Onde: Mansão Olinda - Ladeira da Sé, 143, Olinda

Ingressos a partir de R$ 240 via Sympla

Informações: (81) 9 8802-102- // @mansaoolinda

Bailão Nerd - Ressaca de Carnaval

Quando: Sábado (21), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 65 via Sympla

Informações: @estelita.recife

São João Gomes - "Drilha de João Gomes"

Com Dorgival Dantas, Mestrinho e Zé Vaqueiro entre os convidados

Quando: Domingo (22), a partir das 11h

Onde: Rua da Aurora, centro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @saojoagomes

EXPOSIÇÕES



"Frevo Vivo"

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso via ingressos para o museu, a partir de R$ 5 (gratuito às terças)

Informações: @pacodofrevo



"Frevo para Vestir"

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso via ingressos para o museu, a partir de R$ 5 (gratuito às terças)

Informações: @pacodofrevo

"Maestros - Retratos da Folia"

Com retratros do fotógrafo Arthur Canavarro

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso via ingressos para o museu, a partir de R$ 5 (gratuito às terças)

Informações: @pacodofrevo

Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h30; sábados e domingos, das 11h às 18h30

CINEMA



"Para Sempre Medo"

SINOPSE: Decidida a comemorar seu aniversário isolada da rotina, uma mulher fica sozinha em uma cabana remota. No entanto, a data de comemoração logo se transforma em pesadelo, quando uma presença sinistra revela o passado arrepiante da cabana. Direção: Osgood Perkins



"O Frio da Morte"

SINOPSE: Uma mulher viúva e dona de uma loja de pescas perde o marido e viaja até a região mais remota do Minnesota pra espalhar as cinzas do esposo. Direção: Brian Kirk.



"Isso Ainda Está de Pé?"

SINOPSE: Alex (Will Arnett) e Tess (Laura Dern) decidem por um divórcio amigável após anos juntos num casamento que lentamente se desfez. Agora, começa uma fase estranha de descobrir como é a vida separados enquanto tentam cuidar e educar dois meninos e manter suas amizades cultivadas como um casal ao longo desses anos. Direção: Bradley Cooper.

