'Drilha' de João Gomes e exposições no Paço do Frevo são opções do fim de semana; confira
Primeiro fim de semana após Carnaval em Pernambuco, é de folia em Recife e Olinda e também de forrobodó
Daqui a pouco mais de 300 dias vai ser Carnaval de novo em Pernambuco. Mas, enquanto os dias oficiais da folia de 2027 não chegam, o frevo segue em seu reinado por Recife e Olinda, em festas diversas que testam a disposição do folião - e também em exposições no Paço do Frevo, Bairro do Recife.
Mas, o 'findi' chega com o primeiro 'esquenta' para os festejos juninos na "Drilha de João Gomes", o forrobodó será na Rua da Aurora, neste domingo (22), levado pelo artista pernambucano e por convidados - e a promessa dos primeiros passos na base do 'dois pra lá, dois pra cá'.
Bora?
SHOWS E EVENTOS
Hora do Frevo, com o Maestro Risonaldo
Quando: Sexta (20), `2h
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo
Ressaca de Carnaval
Quando: Sexta (20), às 22h
Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos grátis (limitados) ou a partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Let's Go Indies
Quando: Sexta (20), às 22h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Guaiamum Treloso - Ressaca de Carnaval
Com Ave Sangria e Mestre Anderson Miguel entre as atrações
Quando: Sábado (21), às 19h
Onde: Guaiamum Treloso - Rua Dois Irmãos, 223, Apipucos, Recife
Ingressos gratuito via Shotgun
Informações: @guaiamumtrelosorural
Bololô de Carnaval
Quando: Sábado (21), a partir das 10h
Onde: Mansão Olinda - Ladeira da Sé, 143, Olinda
Ingressos a partir de R$ 240 via Sympla
Informações: (81) 9 8802-102- // @mansaoolinda
Bailão Nerd - Ressaca de Carnaval
Quando: Sábado (21), às 22h
Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$ 65 via Sympla
Informações: @estelita.recife
São João Gomes - "Drilha de João Gomes"
Com Dorgival Dantas, Mestrinho e Zé Vaqueiro entre os convidados
Quando: Domingo (22), a partir das 11h
Onde: Rua da Aurora, centro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @saojoagomes
EXPOSIÇÕES
"Frevo Vivo"
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Acesso via ingressos para o museu, a partir de R$ 5 (gratuito às terças)
Informações: @pacodofrevo
"Frevo para Vestir"
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Acesso via ingressos para o museu, a partir de R$ 5 (gratuito às terças)
Informações: @pacodofrevo
"Maestros - Retratos da Folia"
Com retratros do fotógrafo Arthur Canavarro
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Acesso via ingressos para o museu, a partir de R$ 5 (gratuito às terças)
Informações: @pacodofrevo
Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h30; sábados e domingos, das 11h às 18h30
CINEMA
"Para Sempre Medo"
SINOPSE: Decidida a comemorar seu aniversário isolada da rotina, uma mulher fica sozinha em uma cabana remota. No entanto, a data de comemoração logo se transforma em pesadelo, quando uma presença sinistra revela o passado arrepiante da cabana. Direção: Osgood Perkins
"O Frio da Morte"
SINOPSE: Uma mulher viúva e dona de uma loja de pescas perde o marido e viaja até a região mais remota do Minnesota pra espalhar as cinzas do esposo. Direção: Brian Kirk.
"Isso Ainda Está de Pé?"
SINOPSE: Alex (Will Arnett) e Tess (Laura Dern) decidem por um divórcio amigável após anos juntos num casamento que lentamente se desfez. Agora, começa uma fase estranha de descobrir como é a vida separados enquanto tentam cuidar e educar dois meninos e manter suas amizades cultivadas como um casal ao longo desses anos. Direção: Bradley Cooper.