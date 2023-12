A- A+

AGENDA CULTURAL Carnaval, revival "Menina Veneno" e Natal do Conde Só Brega: roteiro tem opções para todos os gostos Programação no Recife e RMR tem diversidade de ritmos, além de opções com teatro, cinema e exposições; confira

Tem um tal de "Baile Encarnado" lá pelas bandas do Largo do Amparo, em Olinda, no sábado (9), comandado "apenas" pelas orquestras do Maestro Oséas, Henrique Dias e Malassombro.



Mas tem também revival dos anos de 1980 com o dono do eterno hit "Menina Veneno" em show no domingo (10), no Teatro Guararapes. E o Conde Só Brega adianta o Natal com festa lá no Ferroviários de Afogados.

O lance é teatro? Então que tal os espetáculos "Caetanas", na Caixa Cultural Recife e "Portátil" no Teatro Guararapes - este último, com a galera do Porta dos Fundos e, portanto, com garantia de boas risadas.

É, pra variar, o roteiro do fim de semana no Recife e RMR segue confundindo baladeiros - especialmente os indecisos, porque vamos combinar que tem coisa demais pra ver, ouvir, dançar, curtir, assistir e contemplar. Bora?

CINEMA

"Wonka"

Sinopse: comédia musical baseada no clássico livro "A Fantástica Fábrica de Chocolate", do autor britânico Roald Dahl. O filme mostra as origens da história do jovem Willy Wonka (interpretado por Timothée Chalamet), que apareceu nos cinemas pela primeira vez na produção de 1971 e, mais tarde, ganhou um remake estrelado por Johnny Depp em 2005.

"Fim de Semana no Paraíso Selvagem"

Sinopse: Rejane está revisitando seu passado. Na caminhada, ela reencontra Naná (Zezé Motta) que conviveu com sua mãe, misteriosamente assassinada quando Rejane ainda era muito nova. Com seu filho Ivan (Luciano Pedro Jr.), termina também encontrando pistas de como a geração mais nova vai encarar o futuro. Ela também decide consultar um médico da região para melhor se ajudar Maristela (Joana Medeiros), amigo e de seu irmão Junior (Eron Villar) e os relatos de amor de Amós (Edilson Silva) com quem Rodrigo havia se relacionado.

SHOWS E EVENTOS

Crédito: Luan Cardoso

Show do Mombojó

Quando: Quinta-feira (7), 20h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Quinta no Galo, com Maestro Forró

Quando: Quinta-feira (7), 19h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Acesso gratuito via site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3224-2899

Crédito: Reprodução/Salmaso

Projeto Seis e Meia, com Mônica Salmaso

Abertura: Mayra Clara

Quando: Sexta-feira (8)

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Festival Virtuosi - "Celebração da Viola"

Com Ana Lúcia Altino, Rafaell Altino e Orquestra Jovem de Pernambuco

Quando: Sexta-feira (8)

Onde: Teatro de Santa Isabel

Acesso gratuito

Informações: (81) 3203-6023 // @virtuosi // www.virtuosi.com.br



Dias de Luta Dias de Rock

Com as bandas Bob Tayson, Kustom e Mystic

Quando: Sexta (8)

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 25 no Sympla

Informações: @estelita.recife



Baião Camarada

Com Baião Vermelho & Lombreros Camaradas

Quando: Sexta (8), 19H

Onde: AMP 213 - Rua do Amparo, 213, Olinda

Ingressos R$ 30 no Sympla

Informações: @lombreroscamaradas

Club Metrópole | Crédito: Assessoria de Imprensa do Club Metrópole

Tributo a Queens da Disney

Quando: Sexta (8), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9828-1640

MC Tróia é uma das atrações | Crédito: Cenário Filmes/Divulgação

Badbaile

Com MC Troia, Mau Lopes e Banda Lapada, entre outras atrações

Quando: Sábado (9), a partir das 22h

Onde: Casa Malassombro - Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @casamalassombro



Forró Escaletado - 5 Anos

Quando: Sábado (9)

Onde: Casbah - Rua 27 de Janeiro, 7, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @forro.escaletado



Maestro Oséas | Crédito: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Baile Encarnado

Com as orquestras do Maestro Oséas, Henrique Dias e Malassombro

Convidados: Isaar, Lu Maciel, Cordas e Retalhos

Quando: Sábado (9), 12h

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Largo do Amparo

Acesso gratuito

Informações: @clubevassourinhasdeolinda



Vinil na Rua - Do Selo Terça do Vinil

Quando: Sábado (9), 15h

Onde: Rua do Brum, 11, Bairro do Recife

Ingresso colaborativo R$ 20 no Sympla

Informações: @tercadovinil

Show da banda Angra

Quando: Sábado (9), 20h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3071-6650

Pra Sempre, Cringe

Celebrando RBD, Beyoincé, Britney, Madonna e Rihanna, entre outros nomes

Quando: Sábado (9), a partir das 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 25 no Sympla

Informações: @estelita.recife

We Love Samba e Funk

Quando: Sábado (8), 23h

Onde: Frege Recife - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos R$ 20 no Sympla

Informações: @fregerecife // 81 9 9969-6043

Festa Cinco Elementos

Com os DJ's Celso Jr., Encosto, Jakka, Luyz e Marceloló

Quando: Sábado (9), 21h

Onde: Iraq - Rua do Sossego, 179, Santo Amaro

Ingressos R$ 10 no Sympla

Informações: @casadeevandro

Show de Ritchie, em "A Vida Tem Dessas Coisas"

Quando: Domingo (10), 20h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 154 no Sympla

Informações: (81) 3182-8000

Conde Só Brega comanda festa natalina | Crédito: Divulgação

Natal do Conde Só Brega

Com Labaredas e Banda Sentimentos, entre outras atrações

Quando: Domingo (10), 13h

Onde: Clube Ferroviário de Afogados - Rua 21 de Abril, Afogados

Ingressos R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8354-7170

TEATRO

Crédito: Mateus Montenegro

Espetáculo "Caetanas"

Quando: Sexta (8), às 18h e às 20h; Sábado (9) e Domingo (10), 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural

Informações: @caixaculturalrecife

Espetáculo Dona Carola

Quando: Sexta-feira (8) e Sábado (9), 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Av. Dr. Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 via WhatsApp (81) 9 8878-5228 ou via direct do Instagram @akashadeteatro

Espetáculo "Portátil", do Porta dos Fundos

Quando: Sábado (9), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 na bilheteria do teatro e no Sympla

Informações: (81) 3182-8000

EXPOSIÇÕES

"Amazônia Viva"

Quando: até este domingo, 10 de dezembro

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe)

Acesso gratuito

>>> Visitação

De terça a sexta, das 9h às 17h | Sábados e Domingos, das 14h às 17h

"Elas Que O Abismo Também Viu", da artista Cyane Pacheco

Quando: até 2 de janeiro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8861-7198

>>> Visitação

De segunda a sexta, das 9h às 18h | Sábados, das 14h às 18h

"Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan"

Quando: até 28 de janeiro de 2024

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915



>>> Visitação

De terça a sábado, das 10h às 20h | Domingos e feriados, das 10h às 18h

"Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir"

Quando: até 5 de janeiro de 2024

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriajanetecosta

>>> Visitação

De quarta a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos, das 10h às 16h

Mostra "Vicente Silva: a arte que se faz do cotidiano, o cotidiano que se faz arte"

Quando: até 29 de dezembro

Onde: Galeria 180Arts - Rua da Guia, 207, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @galeria180arts



>>> Visitação

De segunda a sexta, das 11h 1as 18h30 | Domingo, das 14h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

Mostra Fotográfica "Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória"

Quando: até 29 de fevereiro de 2024

Onde: Fundaj - Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre), em Casa Forte

(Av. Dezessete de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março de 2024

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito ao museu na abertura da mostra, das 19h às 21h

Informações: (81) 3355-9500



>>> Visitação ao Paço do Frevo

De terça a sexta, das 10h 1as 17h | Sábado e domingo, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

Veja também

literatura Poeta Maju Cavalcanti lança seu primeiro livro, "Voar é a ordem", nesta quinta (7)