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CARNAVAL CARIOCA Carnaval do Rio terá renovação de jurados e novo processo de seleção para 2027 Novo modelo inclui entrevistas e simulações de julgamento e prevê mudanças também na preparação dos avaliadores para os desfiles do Grupo Especial

A escolha dos jurados que vão avaliar os desfiles das escolas de samba do Rio em 2027 passou por uma reformulação.



A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) adotou um processo seletivo com inscrições abertas, entrevistas e simulações de julgamento, que resultou na escolha de 54 nomes e na maior renovação do corpo de julgadores dos últimos cinco anos.



As mudanças foram detalhadas ao G1 pelo presidente da entidade, Gabriel David.

De acordo com o dirigente, mais de mil pessoas se inscreveram na plataforma criada pela entidade para receber as candidaturas.







A lista dos selecionados já foi submetida às 12 agremiações do Grupo Especial e recebeu aprovação unânime.



A divulgação oficial dos nomes está prevista para a próxima semana. Embora o processo tenha permitido a participação de candidatos estrangeiros, nenhum dos escolhidos reside fora do Brasil.



O grupo, no entanto, reúne profissionais de diferentes estados do país.

A abertura das inscrições representa uma mudança em relação ao modelo adotado anteriormente, quando a escolha dos julgadores seguia critérios estabelecidos pela própria organização.



Desta vez, qualquer interessado pôde apresentar currículo e demonstrar conhecimentos e experiência nos quesitos que pretendia avaliar.

Após o período de inscrições, a coordenadoria julgadora da Liesa analisou as candidaturas e selecionou um grupo maior do que o número de vagas disponíveis.



Os pré-selecionados, incluindo pessoas que já haviam participado de julgamentos em carnavais anteriores, foram convocados para entrevistas. As conversas foram gravadas e armazenadas na plataforma, permitindo consultas posteriores e eventuais auditorias.

A seleção incluiu ainda uma etapa prática inédita: os candidatos assistiram a desfiles de escolas de samba e tiveram de atribuir notas, acompanhadas de justificativas.



A proposta era avaliar não apenas a formação e a experiência dos concorrentes, mas também a capacidade de identificar os aspectos técnicos de uma apresentação e fundamentar as avaliações.

"Às vezes, o julgador tem as características curriculares e acadêmicas necessárias para se enquadrar, mas não tem a capacidade de justificar, de fato, o que observou do desfile", afirmou Gabriel David ao G1.

Depois do exercício, os participantes passaram por uma nova entrevista. Assim como as demais fases, a etapa ficou registrada na plataforma digital.

Preparação dos jurados terá curso interno

Até o último Carnaval, a preparação incluía o chamado "tour dos jurados", encontro com presidentes das escolas e artistas envolvidos na festa para discutir e alinhar os critérios de avaliação.



Para 2027, a Liesa prevê uma formação interna, conduzida pela coordenadoria julgadora, com a participação de todos os selecionados e conteúdo dedicado aos diferentes quesitos.



Em janeiro, será realizado outro encontro, desta vez com presidentes, dirigentes e artistas do Carnaval.

Depois dessas atividades, os jurados participarão do tradicional jantar e do sorteio que determina em qual módulo cada um ficará posicionado durante os desfiles.



Também haverá alteração na divulgação das notas. Após o julgamento, na madrugada de terça para quarta-feira, um sorteio definirá quais avaliações serão consideradas válidas e lidas ao vivo durante a apuração, transmitida pela TV Globo na Quarta-Feira de Cinzas.

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