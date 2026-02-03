A- A+

Carnaval 2026 Carnaval: saiba como customizar a camisa do bloco de maneira fácil e criativa Costureira ensina dicas práticas para incrementar o look e dar aquele toque de personalidade ao abadá

Peça onipresente no período carnavalesco, a camisa que estampa o nome do bloco é vestimenta essencial (e muitas vezes obrigatória) na preparação do look.

Mas com um detalhe aqui e um recorte ali, é possível customizar a roupa e trazer uma identidade ainda mais criativa para a festa que é sinônimo de cor, brilho e criatividade.

Pensando nisso, a reportagem de Cultura+ lançou o desafio para a costureira Tânia Barbosa, da Dona Babilônia, adaptar três camisas do Galo da Madrugada, com inspirações para as diversas festas na agenda pernambucana.

Todos os anos, Tânia recebe demandas para ajustes de abadás e criação de figurinos. Não à toa, seu ateliê, localizado na Zona Norte do Recife, tem movimento intenso nesta época do ano. "Sempre lidamos com muita expectativa das pessoas, para nada sair do lugar e ficar do jeito que o folião imaginou", acrescenta.

Colagem

O primeiro look é para quem prefere uma peça mais composta, na intenção de esconder partes do corpo. Nesse objetivo, será essencial fazer os cortes no tamanho adequado, como preservar o comprimento da manga ou diminuí-lo em poucos centímetros.

“Quem não quer gastar muito, também pode separar os adereços de outros carnavais que ficaram perdidos em casa. Pedras coloridas fixadas com cola quente dãos ótimos resultados”, adianta.

E nessa opção você pode inserir as pedrinhas sobre o nome do bloco, contornando todas as letras. "Se não quiser investir em várias cores, pegue peças como aqueles pequenis discos semelhantes ao papel nacarado, que possuem bastante brilho. Outra opção seria o strass ou o chaton", sugere.

Vestido

Agora já imaginou transformar a camisa em um vestido com costas nuas? “É fácil! Você precisa que o abadá tenha um tamanho extra G, a fim de que a gente tenha espaço de sobra para trabalhar nele”, diz.

Aqui, a sugestão é utilizar o grampo de segurança para contornar todo o tecido. Assim, é possível conseguir uma espécie de "tudo" para passar um barbante (ou uma linha resistente) sobre toda a extremidade.

Dessa forma, o “vestido” ganha estrutura para sustentar o caimento leve sobre o corpo.

Frente única

Um clássico de todos os anos é o abadá de frente única. Esse modelo deixa o corpo mais à mostra e é um dos mais pedidos no ateliê.

“Principalmente quem quer mostrar os braços, os ombros e a barriga. Basta cortar gola e mangas para a peça ganhar outro desenho”, resume Tânia.

O barbante colorido, que passa pelas extremidades da blusa, ajuda a fazer a amarração nas costas.

Aqui, a tesoura faz o corte mais acentuado sobre a gola, a manga e a extremidade do tecido. Já no pescoço, é possível fazer uma amarração, com o próprio pano, que faz toda a diferença no desenho da peça. "Mas lembre: o que vale é deixar do jeito que você se sentir bem, Carnaval também pede conforto".

Serviço:

Dona Babilônia

Instagram: @donababilonia_



