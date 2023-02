A- A+

PROGRAMAÇÃO Shows, teatro e exposição: confira agenda cultural do pós-Carnaval no Recife e em Olinda Shows, exposição e espetáculos teatrais integram programação de março em Recife e Olinda

Só para contrariar os resistentes à folia, o pós-Carnaval chegou. Mas é provável que a ressaca dos últimos dias para quem caiu no passo e se entregou ao clarins de Momo como se não houvesse amanhã, esteja entre as mais prazerosas de todos os tempos... Afinal, dois anos sem a festa do frevo e de outros tantos ritmos "que só aqui que tem, só aqui que há", justifica qualquer cansaço.

Mas, é chegada a hora de guardar os adereços, livrar-se do glitter e voltar à rotina de... Cair nas baladas, shows, teatro e outras opções de entretenimento que povoa a agenda cultural do Recife e RMR de vez em sempre.

Bora conferir o que o mês de março - que já se avizinha - tem de bom?

EXPOSIÇÃO

"Van Gogh Live 8K"

Quando: até 7 de maio

Onde: Shopping RioMar

De segunda a sábado, das 10h às 21h e aos domingos, das 13h às 20h20



Ingressos no site www.vangohlive.com.br, no RioMar Recife SuperApp e em ponto físico do mall, próximo à loja Decathlon



A partir de R$ 30 (meia-entrada)

VIP Experience: R$ 140 (visitação livre dentro do período e dia escolhidos + pulseira Fast Lane + drink no Café Van Gogh + pôster



MUSICAL



"A Cor Púrpura - O Musical"

Quando: dias 9, 10, 11 e 12 de março

Onde: Teatro do Parque



Horários: Quinta, 9: 20h//Sexta, 10: 20h// Sábado, 11: 16h e 20h// Domingo, 12: 18h

Ingressos à venda no Sympla e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista, a partir de R$ 37,50 (meia-entrada)

Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Informações: 3242-3437



SHOWS



Rap no Estelita, com VND (RJ), Febre90's (RJ/SP), Destalado (PE) e Drowning Boyzzz Club (PE)



Quando: sexta-feira, 3 de março, 2h

Onde: Estelita



Ingressos a partir de R$ 45 no Sympla



Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Informações: @rapnoestelita

Crédito: Reprodução/Instagram



Gravação do DVD de Sheldon



Quando: sábado, 4 de março, 20h

Onde: Clube Português

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital



Av. Conselheiro Rosa e Silva, 72, Graças

Informações: 3231-5400

Crédito: Paulo Martins/Divulgação

Moacyr Franco

Quando: sexta-feira, 10 de março, 21h

Onde: Teatro RioMar

Ingressos a partir de R$ 60, no site Uhuu e na bilheteria do teatro



Av. República do Líbano, 251, Pina

Informações: @teatroriomarrecife

Crédito: Reprodução/Instagram

Queen ao Piano



Quando: sexta-feira, 10 de março, 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel

Ingressos a partir de R$ 25 no site Guicheweb



Praça da República, Santo Antonio, Recife

Informações: 9 9488-6296

Crédito: Felipe Souto Maior/Secult/Fundarpe

Chico César e Geraldo Azevedo - Violovoz



Quando: sábado, 25 de março, 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 106 no site Bilheteria Virtual

Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Informações: 3182-8000

TEATRO



"Ariel, A Pequena Sereia"



Quando: domingo, 5 de março, 16h30

Onde: Teatro Barreto Júnior



Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla



Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Informações: 9 9803-2724 (WhatsApp)



Crédito: Divulgação



"Vingadores - A Última Missão (NO TEATRO)"



Quando: domingo, 26 de março, 16h

Onde: Teatro Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Rua Dom Bosco, Boa Vista

Informações: @teatroboavista



