“Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais”. O trecho da canção “Anunciação”, de Alceu Valença, dá o recado: o Carnaval está chegando. A Folha de Pernambuco separou abaixo algumas prévias e eventos privados* que acontecerão nos próximos dias em Recife e Olinda. Não faltam opções para os foliões se divertirem na maior festa popular do Brasil.

Seu Tchetcho nas Ladeiras

Dos dias 10 a 13 de fevereiro, na Venda do Seu Biu, na Rua 27 de Janeiro, 32, no Carmo, haverá o “Seu Tchetcho nas Ladeiras”. Os ingressos custam R$ 140 a R$ 180, com open bar e open food.

Mansão da Exclusiva

Dos dias 10 a 13 de fevereiro, das 10h às 16h, a festa será na “Mansão da Exclusiva”. O evento acontecerá na Rua Prudente de Morais, 281, no Carmo. O ingresso custa R$ 280.

Camisinha Diet 20 anos

Na segunda (12), o bloco ''Camisinha Diet'' vai agitar o Carnaval de Olinda. O evento acontece de 11h às 16h, no estacionamento do Colégio de São Bento, na Avenida Sigismundo Gonçalves, 375, no Varadouro, com participações de Helton Lima, DJ Val e Seu Digão. O segundo lote está ao custo de R$ 190.



Bloco o Garoto da Noite



No dia 8 de fevereiro, a partir das 17h, no Espaço Osvaldo Sérgio, no Carmo, em Olinda, a festa vai rolar solta no Bloco “Garoto da Noite”. O evento já abriu o segundo lote de vendas, ao preço de R$ 130 no modelo open bar.



A festa terá como atrações a Orquestra de Frevo, Júnior Santos, Boa Ousadia, Eder Noronha e Cego Abusado. A troca de voucher acontece na loja Recife Ingressos, no Shopping Rio Mar. Os abadás serão pegos na Rua São Francisco, número 26, no Carmo.

Bloco Garoto da Noite

Casa de Seu Antônio



Pregando “ melhor experiência do Carnaval”, a Casa de Seu Antônio chegou à Olinda. O mais novo Day Use All Inclusive Premium tem vista 360 graus privilegiada para a apoteose da festa na cidade. O local funcionará no período de 10 a 13 de fevereiro, das 9h às 17h, na Rua de São Bento, 104, no Varadouro. Os ingressos open bar e open food variam de R$ 430 a R$ 490. A troca de voucher acontece na loja Recife Ingressos, no Shopping Rio Mar.

Casa do Seu Antônio

Carvalheira na Ladeira

Dos dias 10 a 13 de fevereiro, acontecerá a 11ª edição do edição do Carvalheira na Ladeira, no Memorial Arcoverde, em Olinda. Os ingressos variam de R$ 900 a R$ 1200.

Confira as atrações abaixo

10/02 | SÁBADO

J Balvin • Jorge & Mateus • Menos É Mais • Durval Lelys • Dubdogz • Zé Vaqueiro • Kevin O Chris • Gilsons • Henry Freitas



11/02 | DOMINGO

Nattan • Dennis • 30praum (Matuê . Teto . Wiu) • Filipe Ret • Matheus & Kauan • Duda Beat • Cat Dealers • Mumuzinho • Locos



12/02 | SEGUNDA

Xand Avião • Ludmilla • Léo Santana • Mochakk • Felipe Amorim • Alexandre Pires • Dilsinho • Veigh • É O Tchan



13/02 | TERÇA

Vintage Culture • Pedro Sampaio • Alceu Valença • Mari Fernandez • Silva • Matheus Fernandes • L7nnon • Ferrugem • Rogerinho • Doozie

Carvalheira na Ladeira

Camarote Carnaval Boa Viagem



Você está pronto para viver o melhor do carnaval, na praia? Dos dias 10 a 12 de fevereiro, acontece o Camarote Carnaval Boa Viagem, na Aveninda Boa Viagem, 87, no Pina.



Imagine mergulhar nas batidas e emoções de artistas renomados como Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Timbalada, Alceu Valença, Jopin, que subirão ao palco no sábado.



A alegria continua no domingo, com Xand Avião, Zé Neto e Cristiano, Thiaguinho, Eva e Felipe Amorim.Na segunda, as atrações serão Gusttavo Lima, Saulo, Leo Santana, Matheus e Kauan, Avine Vinny e Ralk.



Os ingressos open bar custam de R$ 700 a R$ 1200. A troca de voucher acontece na loja Recife Ingressos, no Shopping Rio Mar.

Camarote Boa Viagem

* Os valores que constam no texto foram apurados na última sexta-feira (2)

