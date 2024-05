A- A+

CINEMA Carol Castro e Edson Celulari compõem júri oficial do Cine PE em 2024 Os atores integram time de jurados que avaliarão os longas-metragens da mostra competitiva do evento

O Cine PE anunciou dois nomes bem conhecidos pelo grande público para compor o júri de sua 28ª edição. Carol Castro e Edson Celulari, atores com trabalhos de destaque no cinema e na televisão, estarão entre os jurados que devem avaliar os longas-metragens presentes na mostra competitiva do festival pernambucano.

Carol e Edson atuaram juntos no drama histórico “Ainda Somos os Mesmos”, de Paulo Nascimento, exibido no Cine PE 2023. Neste ano, eles acompanharão os filmes “Memórias de um Esclerosado” (RS), “Cordel do Amor Sem Fim” (SP), “Invisível” (RJ), “Geografia Afetiva” (SP) e “No Caminho Encontrei o Vento” (PE).

Neste ano, o Cine PE ocorre de 6 a 11 de junho, com entradas gratuitas, no Teatro do Parque. Ao todo, o festival selecionou 28 títulos para as mostras competitivas, sendo 15 inéditos no Brasil. Além dos longas, há 6 curtas nacionais e 4 curtas pernambucanos na lista.



