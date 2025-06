Carol Castro se despede da ingênua Clarice, de "Garota do Momento", folhetim da faixa das seis

A- A+

O setor audiovisual vem passando por mudanças profundas nos últimos anos. Ainda assim, a tevê aberta segue como a mídia mais relevante entre o grande público. Carol Castro, que está no ar em “Garota do Momento”, tem sido atravessada pela repercussão do folhetim desde a estreia no ano passado.



Além de ter contato com telespectadores mais jovens, a intérprete da ingênua Clarice também tem resgatado antigos hábitos.



“Acredita que voltei a dar autógrafos? Olha que vintage (risos). Muitas crianças pedem. É muito legal atingir outra geração. Uma galera mais adolescente. Escuto muita gente falar de homens que assistem ao folhetim também”, explica.



Reta

final

A trama de “Garota do Momento”, que chega ao fim no próximo dia 27, caminha para os desfechos de seus principais enredos. Clarice, que recuperou a memória há algumas semanas, começa a descobrir todas as armações da filha Bia, papel de Maisa, ao lado dos vilões Maristela e Juliano, interpretados por Lilia Cabral e Fabio Assunção.



“Ainda termos muitos acontecimentos até o fim. Está sendo uma verdadeira catarse filmar e assistir a ‘Garota do Momento’. Fico feliz com a enxurrada de comentários e reconhecimento sobre o meu trabalho. Todos nos dedicamos muito. Todo mundo teve uma troca e uma sinergia bem forte desde o começo dos trabalhos. Acho que isso transpareceu na tela”, valoriza.



Ao longo do folhetim das seis, Carol encarou uma série de enredos dramáticos ao viver uma mulher que foi enganada, dopada, separada da própria filha e internada à força num manicômio.



Apesar das sequências carregadas de emoção, a atriz celebra o momento artístico diante do vídeo após mais de 30 anos de carreira.



“Esse trabalho deu tudo que eu sempre quis mostrar e posso oferecer. Uma personagem complexa e cheia de camadas. Era tudo que eu sempre quis. Qualquer atriz quer seguir crescendo, se alimentando, evoluindo e amadurecendo. Com a Clarice, eu pude mostrar outras vertentes do meu trabalho”, aponta.



Trajetória

Aos 41 anos, Carol surgiu para o grande público já no horário nobre. Ela deu vida a dissimulada Gracinha em “Mulheres Apaixonadas”, que foi ao ar em 2003.



De lá para cá, a atriz integrou o elenco de inúmeras séries e novelas. Nos últimos anos, ela, porém, também investiu no cinema e nas cada vez mais frequentes produções do streaming.



“Eu entrei com 18 para 19 anos na Globo. Hoje estou com 41. Vivi momentos especiais dentro da emissora. Aprendi muito de interpretação na prática. A tevê foi uma escola. Evoluí diante dos olhos do público. Entrei menina, fiz papéis de mulher e agora vivo uma mãe. Nunca deixo de fazer cinema ou teatro, mas novela é minha paixão”, declara.

SERVIÇO

“Garota do Momento” – de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.



