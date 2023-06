Carol Levy ministra aula-show para adultos sobre contação de histórias infantis; saiba mais

A- A+

A cantora, compositora e contadora de histórias pernambucana Carol Levy estará em Olinda com aula-show para ensinar adultos sobre contação de histórias para crianças. O evento acontece no dia 08 de julho (sábado), das 8h às 12h30, na Escola Espaço Alternativo, em Jardim Atlântico.

Em "Contar e Aprender", Levy multiplica conhecimentos e as melhores técnicas para ensinar os adultos sobre impostação de voz, corpo, ritmo, texto, dinâmicas em grupo e apresentação. A iniciativa do encontro é da Escola Espaço Alternativo através do seu Núcleo de Conhecimento Farol do Mundo. A aula é direcionada para todos os adultos, sejam eles educadores, famílias e formuladores de políticas públicas, ou pessoas que tenham na infância sua área de interesse.

“Fico muito feliz em ver tanta gente interessada em ter um olhar verdadeiro e empático à escuta para a infância. A gente sabe que contar histórias não é tão simples, então a gente precisa se juntar. Eu vou desconstruir as histórias, fazer um show e depois uma aula sobre o show, e botar todo mundo pra fazer show depois”, explica brincando, a artista Carol Levy.

“Como instituição de educação, acho cada dia mais importante a gente pensar para além do nosso espaço. A escola precisa criar estratégias para que outras pessoas também tenham acesso ao conhecimento.

Promover esse momento com Carol Levy para os adultos é fazer a diferença na vida das crianças", assegura. Alessandra Oliveira, diretora proprietária da Escola Espaço Altermativo.

Danièlle de Belli, socióloga e especialista em Neuroeducação e Primeira Infância, fala da importância do evento: “Carol Levy sabe tocar os corações das pessoas e contar histórias para as crianças é maravilhoso. Constrói vínculos e muitos aprendizados”.



Veja também

Herança de Gugu "Amo meu filho independentemente de qualquer situação", diz Rose Miriam em post para João Augusto