Carol Maloca estreia seu próprio bloco de Carnaval em Olinda
A Troça Carnavalesca Mista Suquinho da Carol Maloca tem desfile marcado para este sábado (14)
A influenciadora digital e humorista Carol Maloca leva às ruas em 2026, pela primeira vez, seu próprio bloco de Carnaval. A Troça Carnavalesca Mista Suquinho da Carol Maloca desfila neste sábado (14), com concentração a partir das 12h30, ao lado da sede do bloco da Pitombeira, no Sítio Histórico de Olinda.
A ideia do bloco nasceu do conteúdo para as redes sociais produzido pela influenciadora durante as prévias nos últimos anos. Respeitando a tradição, a troça chega às ladeiras olindenses com estrutura completa, incluindo orquestra, balé de frevo, estandarte e hino próprio.
O processo de construção da TCM Suquinho da Carol Maloca ocorreu de maneira coletiva. O hino é uma composição assinada por Selma do Samba e Lully Queiroz, que ganhou gravação com participação da cantora Nena Queiroga. A faixa contou ainda com a Orquestra Paranambucá e arranjo do maestro Rinaldo.
Leia também
• Bloco Mamães no Calçadão reuniu famílias da Zona Sul do Recife para esquenta de Carnaval
• Bicho Maluco Beleza, bloco de Alceu Valença, arrasta multidão pelo Recife neste domingo (8)
• Bloco do Cinema São Luiz estreia com a Pitombeira e homenagens ao filme "O Agente Secreto"
Com acesso totalmente gratuito, o bloco conta com ativações de marcas para viabilizar sua estrutura. Os abadás estão sendo vendidos no valor de R$ 25, e todo o recurso arrecadado será revertido para instituições de caridade apoiadas pela humorista.
Além das redes sociais, Carol Maloca vem ganhando mais espaço na TV. Em 2026, ela retorna ao “Glô Na Rua”, participando da cobertura nacional da Globo pelas festas de Carnaval brasileiras.
*Com informações da assessoria de imprensa.