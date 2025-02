Carol Maloca é confirmada no "Glô na Rua", programa de Carnaval da TV Globo

A- A+

Carol Maloca foi confirmada como repórter do “Glô na Rua”, da TV Globo. Durante os dias de Carnaval, a humorista mostrará ao vivo a folia em Pernambuco, para todo o Brasil.

É o terceiro ano consecutivo que a influenciadora é convocada pela emissora para o programa especial. Em 2025, a apresentação fica por conta da jornalista Rita Batista, ampliando a cobertura para 10 cidades brasileiras.

“No ‘Glô na Rua’ eu me espalho! É como se estivesse mostrando minha casa, me amostrando para o povo”, comenta a pernambucana.

Carol também deve participar da cobertura pré-folia, produzindo reportagens para os programas “É de Casa”, “Encontro” e “Mais Você”, mostrando os bastidores e os preparativos para a grande festa.

Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, Carol viu seus vídeos divertidos com a tia chamarem a atenção até de Luciano Huck. No final de 2024, ela participou do quadro “Lar Doce Lar”, do “Domingão com Huck”.



A humorista prepara seu novo espetáculo solo "Loucura, Loucura, Loucura!", com estreia prevista para o dia 15 de fevereiro, no Teatro Apolo-Hermilo. Ela promete contar histórias hilárias de suas tias e relembrar sua participação no "Lar, Doce Lar".

