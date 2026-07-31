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TELEVISÃO Carol Maloca realiza sonho de infância e participa do programa de Eliana deste domingo (2) Comediante pernambucana estará no quadro "Invertidamente" e divide o palco com Scheila Carvalho e Tonny Sales

A notável Carol Maloca, comediante pernambucana que, faz tempo, saiu das fronteiras da Terra dos Altos Coqueiros e está nos holofotes nacionais - e internacionais, haja vista a Copa do Mundo em que esteve com a irreverência de sempre - alça mais um voo.



Dessa vez, além da participação em uma matéria especial na Globo Pernambuco, neste sábado, 1º de agosto, no domingo (2), Carol estará também no programa "Em Família com Eliana", ocasião em que vai integrar o quadro "Invertidamente" ao lado do esposo, Rômulo Freitas, e de um amigo, Vinny Dias.

Desde a infância

Segundo Carol, "estar sentada em um programa apresentado por Eliana, alguém que sempre esteve presente na minha vida", era algo que ela jamais imaginaria.





Carol Maloca participa de quadro no programa de Eliana, neste domingo (2) | Crédito: TV Globo/Divulgação



Sobre o seu talento ser reconhecido no ambiente televisivo, há também um significado, talvez, o mais importante deles.

"Minha avó sempre dizia que eu estaria nesses lugares. Ela era muito fã da Eliana e falava que um dia eu participaria do programa. Imagino a emoção que vai ser quando ela assistir no domingo", ressalta.

No mesmo palco

Para o programa no domingo, Carol vai dividir o palco com a ex-dançarina do É O Tchan, Scheila Carvalho e seu marido Tony Salles. Momento que ela encara com importância e reconhecimento do próprio caminho que traçou.



"Às vezes a gente fica tão focado no próximo passo que esquece de olhar para trás. Quando eu olho, vejo uma menina que só queria fazer as pessoas sorrirem. Nunca imaginei dividir o palco com Scheila Carvalho e Tony Salles", enaltece.

Em Salvador

Parece óbvio que não dá para ter Carol Maloca apenas por um momento, um programa, um quadro... E, portanto, depois da gravação com Eliana, ela literalmente voou para outra empreitada.



A produção do programa levou a pernambucana para os ares baianos de Salvador. Por lá, em quadros externos e com personagens, Carol complementou sua participação na atração global.



"A gente recebeu o feedback de que a produção gostou muito da minha participação, e a própria Eliana também. Depois disso veio o convite para gravar essa matéria especial. Foi uma experiência incrível porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, fazer entrevistas, ouvir histórias. É mais uma porta que a comédia abriu para mim", conclui Carol.



Serviço

Carol Maloca no "Em Família com Eliana"

Quando: Domingo (2), a partir das 14h20

Informações: @carolmaloca

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