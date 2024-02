A- A+

HUMOR Carol Maloca estreia stand-up solo no Teatro Barreto Júnior Humorista pernambucana apresenta show com piadas inspiradas em experiências pessoais

A humorista pernambucana Carol Maloca, conhecida por seus trabalhos na televisão e nas redes sociais, vai lançar um show de stand-up comedy. O espetáculo “Maloca Querida” estreia no dia 8 de março, no Teatro Barreto Júnior, a partir das 20h.

O solo de humor vem sendo planejado pela artista há quase um ano, período em que ela buscou aprimorar o roteiro já escrito. Para fazer bonito no palco, Carol tem feito preparação corporal com o também humorista Diógenes Lima.

A inspiração para as piadas, segundo Carol, vem de suas experiências pessoais. Com humor e sinceridade, a artista promete fazer o público rir ouvindo histórias da sua vida.

Com milhares de seguidores nas redes sociais, Carol representou Pernambuco na cobertura do Carnaval da Globo em 2024. A humorista fez o papel de repórter do especial “Glô na Rua”, além de aparecer em flashes e matérias especiais para outros programas da emissora.

Serviço:

“Maloca Querida”, com Carol Maloca

No dia 8 de março, às 20h

No Teatro do Barreto Júnior (Rua Est. Jeremias Bastos, Pina)

Ingressos por R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), à venda no site Ingresso Digital



