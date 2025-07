Carol Maloca estreia "Fiz a Escolha Certa", novo programa da Globo Pernambuco

A- A+

A comediante pernambucana Carol Maloca vai comandar um novo programa na Globo Pernambuco. “Fiz a Escolha Certa” estreia neste sábado (2), às 14h40, com a proposta de contar histórias reais de coragem e recomeço.

Com quatro episódios semanais, a produção será exibida ao longo do mês de agosto. Carol ouviu pessoas que ousaram mudar os rumos de suas vidas, abandonando caminhos tidos como seguros para seguir o que realmente fazia sentido para elas.

O novo projeto mostra outro lado da apresentadora, que é mais conhecida pela irreverência, e também se conecta à sua trajetória pessoal. Antes de se dedicar ao humor, ela foi instrumentadora cirúrgica e viveu o dilema de abandonar uma profissão estável para seguir o sonho de viver da arte.



É a segunda vez que Carol Maloca apresenta um programa na Globo Pernambuco em 2025. Ela esteve à frente do “São João na Mesa”, em junho, celebrando a festa popular. Além disso, também participou da cobertura de Carnaval, no “Glô na Rua”.



*Com informações da assessoria de imprensa.

