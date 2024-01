A- A+

carnaval 2024 Carol Maloca representa Pernambuco no especial de Carnaval da Globo Pelo segundo ano consecutivo, a humorista fará a cobertura do carnaval pernambucano no "Glô na rua"

O programa especial de Carnaval da Rede Globo, “Glô na Rua”, terá a participação de uma humorista pernambucana no elenco. Carol Maloca, que recentemente deixou a TV Guararapes, filiada da Record no Recife, está na lista de repórteres do programa. A humorista ficará responsável pela cobertura do Carnaval de Pernambuco.

Essa é a segunda vez que Maloca é convidada para participar da transmissão do carnaval da Globo - a estreia foi no ano passado.

O programa, que faz a cobertura dos principais carnavais do Brasil, será apresentado diretamente de Salvador, pela jornalista Rita Batista, que atualmente está entre os apresentadores do "É de Casa" onde foi feito o anúncio da participação de Carol.



De sábado a terça de Carnaval, repórteres espalhados pelos principais carnavais de rua do país farão entradas ao vivo.



Para mostrar os preparativos das festividades, Carol Maloca fará participações com flashes e matérias especiais no "É de Casa", "Encontro" e "Mais Você" antes do início do Carnaval.

A pernambucana de 28 anos faz sucesso nas redes sociais entrevistando a população com humor e tiradas rápidas.

Carol revela sua felicidade e entusiasmo ao assumir o papel de representante do Estado no programa de repercussão nacional.

“No Glô na Rua eu me espalho, é como se estivesse mostrando minha casa, me amostrando para o povo”, diz, com entusiasmo.

A humorista é a única repórter da equipe do “Glô na Rua” que vai participar do programa dois anos seguidos.



Com participação em um programa semanal, Carol Maloca saiu da TV Guararapes em novembro para se dedicar à carreira na stand-up comedy.



