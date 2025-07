A- A+

CELEBRIDADES Carol Peixinho fala de gravidez aos 40 anos e reclama de proibição a botox Ex-BBB e ex-participante do ''No limite'', influenciadora digital baiana espera primeiro filho de relacionamento com o cantor

A influenciadora digital e ex-BBB Carol Peixinho vem usando as redes sociais, nas últimas semanas, para detalhar parte da rotina em meio ao sexto mês de gestação. Ansiosa pela chegada de Bento — fruto do romance com o cantor Thiaguinho, com quem vive desde 2022 —, a baiana de 40 anos afirma que tem feito o possível para manter os cuidados com o corpo nesse período. Liberada para realizar exercícios físicos, ela reclama de o médico ter proibido o uso de botox na pele.

"Não posso fazer um botox, ó...", afirmou, em vídeo publicado por meio dos Stories no Instagram. Ela continuou: "As únicas coisas que já fiz no rosto foram botox, que eu sempre fiz — preventivo ali, um pouquinho —, e bioestimulador de colágeno. São todos injetáveis, né? Não é preenchimento! É colágeno! Só que... Estou sentindo falta do botox", lamentou a ex-BBB, mostrando as rugas na testa.



"Não suporto essa testa dobrando", ela se revoltou. "Mas vou fazer o quê? Aí intensifico os meus cremes. Me sinto mais bonita, minha pele fica mais viçosa, e eu esqueço que estou com dobras na testa", acrescentou.

Embora tenha congelado óvulos há dois anos, Carol Peixinho diz que concebeu de forma natural o primeiro filho da relação com Thiaguinho. Foram sete meses de tentativas. O relato da influenciadora digital reforça uma realidade que muitas mulheres enfrentam — a queda da fertilidade com o avanço da idade, como mostrou uma reportagem do GLOBO.

Empresária com formação em publicidade, Carol Peixinho ganhou projeção nacional após participar do BBB 19. Na ocasião, ela levou o terceiro lugar na grande final do reality show, perdendo para Paula Von Sperling, mais conhecida como Paulinha. O segundo lugar foi conquistado por Alan, com quem ela desenvolveu um romance que durou cerca de cinco meses.

Carol Peixinho e Thiaguinho se conheceram por intermédio de uma amiga em comum. Quem insistiu para que a tal amiga o colocasse em contato com Carol foi o próprio Thiaguinho. "Um ano antes de eles começarem a namorar e se conhecerem, Thiaguinho quase que diariamente me mandava mensagem pedindo para eu conseguir um encontro entre os dois", contou Lari Tamaro, a "cupido" da relação, numa entrevista a Luciano Huck.

Não demorou até que ambos marcassem o primeiro date. "Eu falei: 'Será que vou?'. E algo falava dentro de mim: 'Vai, menina'. A gente se conheceu, passou a noite conversando. Neste dia a gente ficou, dividiu um sorvete, e depois eu dei uma sumida. Dei uma sumida, falei: 'Será que é isso mesmo?'. Mas desde aquele momento, vi que ele tinha algo de diferente", contou a ex-BBB, que também é ex-participante do reality show " No limite".

