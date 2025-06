A- A+

Gravidez Carol Peixinho mostra detalhes do quarto do seu primeiro filho com Thiaguinho A gravidez foi anunciada em março, por meio das redes sociais

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Carol Peixinho mostrou os detalhes do quarto de Bento, seu primeiro filho com o cantor de pagode Thiaguinho, com quem mantém um relacionamento desde agosto de 2021, apesar de terem assumido publicamente apenas no início de 2022.

Fazendo jus ao sobrenome, Peixinho é apaixonada pelo mar e pediu para que as paredes tivessem desenhos de corais, algas e vegetações marinhas. Pela relação do casal com a música, os papais e a responsável pelas pinturas nas paredes, Ligia Ramos, decidiram colocar uma banda de animais marítimos no cenário.

Carol escolheu os animais, e Thiaguinho, os instrumentos, incluindo uma baleia tocando banjo, um tubarão com pandeiro, peixe com cavaquinho e cavalos-marinhos nos backing vocals. Outro toque especial foi a tartaruga pianista que está com a partitura aberta no refrão da música "Falta Você", do pagodeiro

No vídeo, Carol chama o quarto de "fundo do mar musical".

Em 23 de abril, o casal anunciou que seu filho se chamaria Bento Em um chá revelação intimista, os papais participaram de uma caça ao tesouro até encontrarem um spray de cor verde, indicando que estão esperando um menino. Enquanto o casal celebrava, amigos e familiares emendaram um coro: "Bento, Bento, Bento", indicando qual seria o nome.

