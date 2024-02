Carolina Dieckmann anuncia saída da Globo, após 30 anos na emissora: "Voo sozinha"

A- A+

Carolina Dieckmann é mais um nome a deixar o time da TV Globo. Após mais de 30 anos na emissora, a atriz anunciou, nesta quinta-feira (1º), que não renovou seu contrato de exclusividade com a empresa.

Para divulgar a despedida, Dieckmann publicou um texto em sua página no Instagram, agradecendo à TV Globo. “Chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha, mas carrego em cada pena das minhas asas o suor de muita gente, a generosidade de muitos colegas, a ajuda inestimável de muitos mestres. Levo comigo as memórias mais preciosas, indizíveis…11078 dias felizes!”, escreveu.

Dieckmann estreou como atriz na Globo, na minissérie “Sex Appeal”, em 1993. Desde então, interpretou papéis marcantes na emissora, como Camila, que descobria ser portadora da leucemia em “Laços de Família” (2000). Ela também esteve em novelas como “Senhora do Destino” (2004), “Fina Estampa” (2011) e, mais recentemente, “Vai na Fé” (2023).



“Não é que eu comecei na Globo. Foi a Globo que me começou. Eu não era atriz. Me tornei ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar”, comentou a atriz em sua publicação, relembrando as personagens que viveu. “Foram muitas”, pontuou.

Nos últimos anos, a Globo vem mudando o modelo de contratação do seu elenco. Grandes nomes da teledramaturgia, como Regina Casé, Paolla Oliveira, Juliana Paes, Fernanda Montenegro e Glória Pires já deixaram de ter contrato fixo com a emissora e passaram a assinar por obra.



