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FAMOSOS Carolina Dieckmann diz que raspar a cabeça para novela trouxe prejuízo à carreira A atriz passou pela transformação de verdade para gravar a sequência, mas, ao contrário do que muita gente acreditou na época, não recebeu nenhum valor extra pela decisão

Camila entrou para a história como uma das personagens mais marcantes da carreira de Carolina Dieckmann. Exibida em 2000, Laços de Família ficou eternizada pela cena em que a jovem raspa a cabeça durante o tratamento contra um câncer. A atriz passou pela transformação de verdade para gravar a sequência, mas, ao contrário do que muita gente acreditou na época, não recebeu nenhum valor extra pela decisão. Pelo contrário, segundo ela, a mudança no visual ainda acabou prejudicando contratos publicitários.

Durante participação no Pod_i, da GloboNews, Carolina contou que a escolha de raspar a cabeça não teve qualquer compensação financeira. "Quando eu raspo a cabeça, eu perco contratos publicitários. Primeiro, não ganho um centavo a mais para raspar a cabeça. Nada! Nem um presentinho", afirmou. A atriz explicou que algumas campanhas deixaram de acontecer "porque não podiam vincular a imagem de um produto a uma pessoa doente".

Carolina relembrou ainda que Camila enfrentou forte rejeição do público no início da novela por se envolver com Edu, personagem de Reynaldo Gianecchini, namorado de sua mãe, Helena (Vera Fischer). A repercussão a preocupou, e ela decidiu procurar o autor, Manoel Carlos, para dizer que as pessoas não iriam ficar com pena quando a personagem ficasse doente.

Segundo a atriz, Manoel Carlos acreditava que a percepção do público mudaria conforme a história avançasse - e foi exatamente o que aconteceu. "Depois que eu raspei a cabeça e comecei a sair careca nos lugares, era só abraço, beijo e carinho do público. Parecia que eu não tinha feito nada", contou.

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