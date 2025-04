Carolina Dieckmann dá entrevista ao jornal O Globo e fala sobre ex-casamento, filhos e carreira

A- A+

Carolina Dieckmann falou sobre o discurso de ódio nas redes sociais e a cultura do cancelamento em entrevista ao jornal O Globo. A atriz, que também contou que já se sentiu muito "mal interpretada" ao longo de sua carreira, questionou a forma com que as pessoas agem na internet diante do erro de alguém.

"Todo mundo erra, e nada livra a gente do erro. Mas como a gente age diante do erro de alguém hoje em dia? Cancela, ataca, crucifica. E nossos filhos veem isso. Converso muito com os meus hoje, o mais velho nem tem rede social, talvez pelo que aconteceu comigo... " analisa ela, mãe de Davi e de José, referindo-se ao episódio do vazamento de suas fotos íntimas, em 2011.

Para Carol, muitas vezes, a crucificação de quem cometeu um erro pode ser pior que o próprio erro.

"Talvez, a gente tenha que prestar mais atenção nisso do que no erro em si. Porque todo mundo erra, mas como tratamos quem erra, é muito violento. Talvez, mais violento do que a pessoa. Ter uma racista na fala é horroroso, é para a gente consertar sim, mas o jeito que a gente faz isso, às vezes, não conserta: agride. E aí a gente está fazendo que estamos falando contra. Onde a gente melhora?

"Minha separação do Marcos foi muito sofrida"

A atriz também lembrou o casamento com Marcos Frota, o fato de ter virado madrasta muito cedo e comentou sobre a relação com eles hoje.

"Muito fofa, doce, eu diria. A minha separação do Marcos foi muito sofrida. O mais difícil foi descobrir que o amor acabou. Mas a separação se deu num ambiente de respeito profundo e nunca saiu desse lugar. O que é raro. Sempre escutei muitos relatos, as pessoas brigam, litígios. Ele chegava do circo e falava "posso pegar o Davi?". Nunca houve conversa sobre "esse dia não", questão com relação a dinheiro, nada. Marcos criou os filhos sem uma mulher. Ficou viúvo com o filho mais novo com dois anos. É um cara muito especial, que me ensinou desde nova a coisa de estar sempre com o olho na espiritualidade, no que é essencial. A gente conseguiu transmitir para o Davi um amor para sempre, porque somos pais dele e isso é soberano. Isso é lindo. É o mais importante. E ver também os filhos dele, que são foférrimos, incríveis, irmãos maravilhosos para o Davi. Eles tem uma relação lindíssima. Ponho muito isso na conta do Marcos que, quando conheci, aos 17 anos, tinha passado por uma dor muito grande e me deu um chão"

