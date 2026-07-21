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LUTO Carolina Dieckmann equilibra um ano da morte de Preta Gil e lançamento de novo filme Atriz era uma das melhores amigas da cantora; longa "Pequenas Criaturas" chega aos cinemas na quinta-feira (23)

Por coincidência, o lançamento do filme "Pequenas criaturas" caiu na mesma semana em que se completa um ano da morte de Preta Gil. A artista, que morreu em 20 de julho de 2025 por complicações de um câncer, era uma das melhores amigas da atriz Carolina Dieckmann, protagonista do longa de Anne Pinheiro Guimarães. Em seu feed e Stories no Instagram, Carol alterna homenagens a Preta e a divulgação do filme. Em muitas entrevistas, tem comentado como ainda não "realizou a morte" da amiga.

No dia 20, Carolina postou vídeos e fotos com poemas para Preta. Num deles, diz: "um ano que tento ouvir suas mensagens e na hora de dar o play, eu desisto... É que eu sinto que não vou aguentar."

Em "Pequenas criaturas", que se passa em 1986, Carolina interpreta Helena, uma mãe de dois filhos que é abandonada pelo marido e precisa criá-los numa nova cidade. O filme, também com Caco Ciocler e Letícia Sabatella, venceu o prêmio de melhor longa de ficção do Festival do Rio no ano passado. A produção chega aos cinemas nesta quinta-feira (23).

“Eu acho que os sentimentos são atemporais. O que essa mulher está passando, a dor de ser deixada, independe. Hoje temos uma consciência maior do feminismo, temos mais amparo, mais escuta, mais voz. Isso é muito diferente, mas no caso desta personagem, que silencia o que ela sente, é um sentimento muito atemporal. Eu não senti que estava fazendo uma mulher de época. Eu senti que estava falando de uma mulher deixada em qualquer momento do mundo”, disse Carolina em entrevista a Simone Zuccolotto no Cinejornal, do Canal Brasil.

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