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LUTO Carolina Dieckmann explicou por que evita depoimentos relacionados a Preta Gil; entenda A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos, no dia 20 de julho do ano passado, em Nova York

Carolina Dieckmann explicou por que recusou pedidos para gravar depoimentos relacionados a Preta Gil. Amiga próxima da cantora, a atriz publicou um vídeo no Instagram nesta quarta-feira (15), em que afirmou ainda não conseguir falar sobre o assunto e pediu desculpas às pessoas que a procuraram.

No desabafo, Carolina disse reconhecer a importância das produções que homenageiam Preta Gil, mas explicou que o momento ainda é delicado por causa do luto.

"Esse vídeo é um pedido de desculpas a todo mundo que está me pedindo vídeos, depoimentos, declarações, contar histórias sobre a Preta por causa do lançamento dos documentários dos quais eu fiz parte. Eu tenho achado estranho falar disso", disse.

A atriz ressaltou que, embora os documentários tenham caráter comemorativo, a perda da amiga ainda é muito recente para ela. "Eu sei que esses documentários são comemorativos, mas o luto da Preta, a partida dela este ano, não é uma comemoração íntima. Então fica essa dicotomia. É estranho. Eu tentei, mas não tenho conseguido falar sobre isso", destacou. Os documentários estreiam na próxima segunda-feira, 20, dia que marca um ano da morte e Preta.

Carolina também contou que pretende comparecer aos eventos de lançamento da produção, mas reconheceu que será emocionalmente difícil.

"É óbvio que eu quero que todo mundo assista. Acho que a existência da Preta tem que ser contada. É uma existência extraordinária. Eu vou aos eventos, mas sei que, para mim, não vai ser um dia de comemoração. Vai ser um dia muito difícil", confessou.

Ao fim do vídeo, a atriz voltou a pedir compreensão aos fãs e afirmou que continuará falando sobre Preta Gil quando se sentir preparada.

"Sempre que for tranquilizador para mim, ou quando eu sentir necessidade, vou falar dela, como venho falando. Mas, neste momento, que marca esse ano, está estranho, está difícil. Eu realmente não consegui. Então queria pedir desculpas", salientou.

A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos, no dia 20 de julho do ano passado, em Nova York. A artista sofreu complicações de um câncer no intestino e estava nos Estados Unidos fazendo um tratamento experimental contra a doença, que tratava desde janeiro de 2023.

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