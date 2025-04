A- A+

Famosos Carolina Dieckmann fala sobre amizade com Preta Gil durante entrevista em videocast No videocast "Conversa vai, conversa vem", atriz explica porque cantora toma cuidado para dar notícias ruins a ela e lembra como se conheceram: "A gente não se bicava"

Carolina Dieckmann falou sobre sua amizade com Preta Gil em entrevista à jornalista Maria Fortuna, durante participação no videocast "Conversa vai, conversa vem", do Jornal O Globo.

Integrante do círculo íntimo da cantora, Carol contou como tem sido a convivência com ela, detalhou aprendizados e lembrou como elas se aproximaram - graças a Ivete Sangalo, que marcou com as duas sem elas saberem.

A atriz também mandou um recado emocionante para a amiga. Veja abaixo:

Como tem sido conviver com Preta Gil?

Desafiador. Mas ela está sempre surpreendendo. Existe a dor profunda pelo que está acontecendo com ela, vontade de estar perto para ela nunca se sentir sozinha.

Ao mesmo tempo, tem aprendizados. Ela é uma fênix, de uma força e energia tão linda. Na hora em que você acha que ela vai falar uma coisa, ela vem te dá uma porrada.

Me ensinava subindo no rio trio e segue me ensinando na cama de um hospital. É só aula.

Quando teve que amputar o reto, resolveu ir para Nova Iorque viver uma semana como se não tivesse câncer. Ficou todo mundo assim: "Pode?". Ela tomou a decisão e foi. Voltou pronta para operar.

Ela disse que toma cuidado para te dar notícias ruins porque você é muito chorona...

Sou a pessoa que mais sente no mundo, tenho a lua em peixes, Maria, me respeita (risos). Ela não consegue mais tanto driblar a notícia.

Mas preciso, sim, de umas horas. Porque quando encontro Preta, não consigo me controlar e posso atrapalhar. Preta é minha melhor amiga, tudo que vivemos juntas, como a gente está na vida uma para a outra...

Vocês se conheceram através do Tiago, que era ex dela?

Não, da Ivete. A Ivete era minha amiga e da Preta. E a gente não se bicava porque tínhamos ciúmes da amizade da Ivete.

Há 25 anos ela fez um show no Hotel Glória e marcou comigo. Quando cheguei lá, a Preta estava. Ela marcou com as duas sem a gente saber.

Gênia. O presente que Ivete me deu... E , aí, a gente naquela situação, uma olhou par a outra e aconteceu um negócio. No dia seguinte, compramos um rádio que falava um com o outro e não parou de se falar mais.

Foi uma coisa de alma. Passei 12 horas no hotel com elas, uma falando da vida para outra. E nunca mais se separou.

Veja também