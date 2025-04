Carolina Dieckmann fala sobre casamento e seu marido, Tiago Worcman

A- A+

A atriz Carolina Dieckmann revelou os motivos que a fazem querer continuar casada com o marido, Tiago Worcman, após quase 20 anos.

A atriz falou sobre o assunto em entrevista à jornalista Maria Fortuna durante participação no videocast ' Conversa vai, conversa vem', no ar no Youtube do jornal O Globo. Confira o trecho da conversa:

Após quase 20 anos, o que te faz querer continuar casada com o Tiago?

Sou muito apaixonada pelo Tiago. Somos muito diferentes de quando casamos, porque a gente se melhora o tempo inteiro para o outro, estamos atentos.

Não sei o que pode ser mais doce do que um marido que te acorda com um café com um desenho de coração, de cisne.

O amor, o casamento vale por essa vontade de surpreender o outro, de crescer junto, de querer ver o outro se dando bem.

E o carinho reflete diretamente na libido. Você já disse que só transou com quatro homens na sua vida. Como é conformada com isso? Não tem hora em que dá vontade de expandir esse horizonte?

Zero. Não tenho vontade de dar para ninguém, só para o Tiago. Nunca achei que teria muitos homens. Quando se faz sexo com amor, existe uma conexão espiritual.

Tive isso em todas as minhas relações. Não tenho nenhum interesse no sexo pelo sexo. Essa parada leve, de gozar junto, de intimidade profunda e absoluta, de se jogar no nos braços do outro...

É Deus também...

Ia falar isso, mas depois iam dizer "ih, Carolina Dieckmann diz que gozar é Deus" (risos). Vamos dizer, é uma representação... (risos).

