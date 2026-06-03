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FAMOSOS Carolina Dieckmann revela internação devido a infecção avançada; entenda Sem previsão de alta, a atriz utilizou as redes sociais para informar ao público sobre seu quadro clínico

Carolina Dieckmann revelou nesta quarta-feira (3) que está internada há quatro dias após receber diagnóstico de uma infecção avançada no rim esquerdo. Devido a gravidade do estado clínico, a atriz precisou dar início imediato ao tratamento com antibióticos aplicados diretamente na veia, e segue sob observação médica, ainda sem previsão de alta.

Nas redes sociais, Carolina informou que descobriu o problema de saúde pouco antes de embarcar em uma viagem. Segundo ela, o diagnóstico de última hora evitou uma tragédia ainda maior.

“Eu estou há quatro dias no hospital internada porque descobri uma infecção no rim esquerdo que já estava avançada. Graças a Deus, eu vim ao hospital, descobri e não entrei no avião”, desabafou a artista.

A atriz também aproveitou a publicação para refletir sobre autocuidado e gratidão pela vida, e agradecer o carinho da equipe médica e o apoio do marido.

“Muito grata pela vida, pela proteção, pelo privilégio de poder me tratar e estar cercada de tanto amor, dedicação e eficiência. Agradeço imensamente ao meu marido incansável, com quem completo 23 anos hoje. Um beijo, se cuidem e agradeçam”, escreveu na legenda.

Confira a publicação:

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