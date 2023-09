A- A+

FAMOSOS Carolina Dieckmann reage a relato do ex Marcos Frota sobre tragédia familiar: "Esperança" Ator detalhou início de longeva amizade com o cantor e compositor José Augusto, que o apoiou após acidente de carro com a ex-mulher: 'Anjo

Carolina Dieckmann se emocionou com o relato que o ex-marido Marcos Frota deu ao apresentador Fábio Porchat, no programa "Que história é essa, Porchat?", na madrugada desta quarta-feira (20). Na ocasião, o ator de 66 anos detalhou, pela primeira vez, como iniciou uma amizade longeva — em meio a uma tragédia familiar — com o cantor José Augusto. Há 20 anos, após um dia gravando cenas de "Mulheres de areia" (1993), novela em que interpretava o personagem Tonho da Lua, o artista recebeu, por telefone, a notícia de que Cibelle Ferreira, com quem era casado à época, havia morrido num acidente de carro.

No momento em que precisou dar a notícia da perda da mãe aos filhos — Amaralina, Apoena e Tainã —, Marcos Frota se viu desnorteado, sem saber o que falar ao ouvir uma das crianças questionar se a mãe não voltaria mais. O ator conta que, nesse instante de aflição e tristeza, viu o vizinho José Augusto surgir "como um anjo" e dizer que ele seria a mãe dos próprios filhos a partir dali. "José Augusto é aquele tipo de anjo que chega em silêncio. Aquele tipo de amigo que vem pra ficar pra sempre", emocionou-se Marcos, ao abrir a situação publicamente pela primeira vez.

Carolina Dieckmann, que foi casada com Marcos Frota entre 1997 e 2004 — os dois são pais de Davi, hoje com 24 anos —, usou as redes sociais para deixar uma mensagem de carinho para o ex-marido. E celebrou, em tom emotivo, a amizade entre ele e José Augusto. "Essa história é muitoooo linda. Que bom que agora mais gente sabe. História bonita assim inunda a gente de esperança no mundo", comentou, no Instagram.

Carolina Dieckmann se emociona com relato do ex Marcos Frota sobre tragédia familiar (Foto: Carolina Dieckmann se emociona com relato do ex Marcos Frota sobre tragédia familiar)

Veja o vídeo

Separa o lencinho aí na sua casa pic.twitter.com/azps8Pljkn — Fabio Porchat (@FabioPorchat) September 20, 2023

Veja também

rio de janeiro Família vai pedir exumação do corpo de advogada de Mc Poze