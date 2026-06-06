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Carolina Dieckmmann homenageia a mãe, neste sábado, dia em que ela completaria 75 anos

Nos comentários, fãs da atriz demonstram apoio com diversas mensagens de carinho

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Carolina Dieckmmann com a mãe Carolina Dieckmmann com a mãe  - Foto: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann homenageou a mãe, Maíra Dieckmann, neste sábado, no dia em que ela completaria 75 anos. Maíra morreu em 2019, aos 68 anos. Com uma série de fotos das duas, ela se declarou para a mãe:

"hoje, nesse portal do amor, -06/06-, nasceu minha mãe, e ela faria 75 anos • pensei tanto nela esses dias... • atravessar qualquer tipo de dor, quando falta o colo da mãe, é outra parada • mas senti, mesmo q só la no fundo do peito, q ela estava, e estará sempre. • mãe, o q infinito q te acolhe te cubra de luz ainda mais • te amo".

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Nos comentários, fãs da atriz demonstram apoio com diversas mensagens de carinho.

Carolina acrescentou um "m" no seu sobrenome após consultar uma numerologista. A mudança, como contou ao gshow há um ano, teve a ver com a mãe:

— Consultei um numerologista que me sugeriu colocar um M no meu nome, num lugar em que a combinação das letras não estava positiva... Achei simbólico ser justo a letra inicial do nome da minha mãe e resolvi colocar.

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